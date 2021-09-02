Apple переходит черту: Сноуден намекнул на опасность для каждого

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден объяснил, к чему приведёт нарушение прав пользователей IT-гигантами.

Эдвард Сноуден из России выдал предупреждение всему миру. Бывший сотрудник АНБ США указал, что IT-гиганты вскоре могут полностью поставить пользователя гаджета под монопольный контроль государства. Речь идёт о возможности корпораций проверять информацию на личных устройствах граждан.

В итоге это может привести к тому, что эту функцию государства захотят монополизировать. Сноуден объяснил свои опасения на примере Apple. Так, указал он, как только Apple докажет, что они могут искать какой-то определённый контент на личных устройствах, это будет серьёзным нарушением приватности.

"Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, России, Китая, Франции или Великобритании? - уточнил он и тут же ответил: - Разумеется, ответ - нет. Если, конечно, они хотят продолжать продавать свои услуги в этих странах. И это опасно!"

Отметим, что в августе американская компания Apple сообщила, что намерена проверять переписку и содержимое iCloud на наличие фотосвидетельств детской порнографии. По данным компании, в новых версиях ПО всех устройств бренда будут внедрены необходимые технические средства.

Однако, по мнению Сноудена, как только Apple сделает первый шаг в этом направлении, неминуемо начнётся контроль над любой информацией, которая интересна властям.

"Компании больше не смогут принимать решения, что именно искать, эти решения будут принимать правительства", - убеждён он.