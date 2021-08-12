Apple исправила название Чечни на украиноязычной карте

Компания Apple переименовала Чечню на украиноязычных картах. Ранее там было указано неверное название "Чеченская республика Ичкерия"*.

Apple исправила ошибку в названии Чечни на своих украиноязычных картах на "Чеченська Республiка". Ранее на них Чечня была обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія". Об этом сообщает РБК.

Об ошибке на карте Apple Maps стало известно 9 августа. В тот день журналисты выяснили, что если использовать карты на русском, то название республики будет верным, а на украинском - "Чеченська Республіка Ічкерія" - "Чеченская республика Ичкерия"*.

В Госдуме предложили ответить на это санкциями, если компания не изменит название на правильное.

*Ичкерия, "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" находится в списке террористических организаций в России, их деятельность на территории страны запрещена.

