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Apple и Meta* обманули экстренным запросом. Сатановский нашёл объяснение: "Дыра на дыре"
31 марта 2022, 15:10 • 78 • В мире
Журналисты узнали, как хакеры обманули мировые американские компании. Apple и Meta* передали пользовательскую информацию хакерам.
Источники сообщили о масштабной утечке данных, которая была осуществлена со стороны Apple и Meta*. Американские компании "нагрели" хакеры, которые подделали официальный запрос правоохранительных органов.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, у IT-гигантов есть особая политика в отношении экстренных запросов. При такой заявке со стороны интернет-компаний в ускоренном режиме запрашивающая сторона передаёт данные о клиентах, в том числе адрес, номер телефона и IP-адрес.
Отмечается, что "слив" произошёл в прошлом году. Однако на информацию от СМИ Apple и Meta* не стали оправдываться и объясняться, указав на свою политику обработки экстренных запросов.
Политолог Евгений Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" указал, что американские компании обвели вокруг пальца.
"Крупнейшие американские структуры мирового уровня лоханулись, как последние дешёвые фраера, и поймали их на этом за руку совершенно случайно", - отметил он.
Фактически компании с мировым именем, с точки зрения любого нормального хакера, - не неприступные замки, а сплошные сеточки, дыра на дыре.
"Так что вся хвалёная безопасность личных данных, которую они якобы обеспечивают, согласно своей рекламе, мощнее которой мало что в этом мире можно отыскать, иллюзорна. Слабое утешение для жертв мошенников, но лучше поздно понять, что король абсолютно голый, чем оставаться в заблуждении по этому поводу бесконечно", - добавил эксперт.
*Meta - признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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