Apple и Meta* обманули экстренным запросом. Сатановский нашёл объяснение: "Дыра на дыре"

Журналисты узнали, как хакеры обманули мировые американские компании. Apple и Meta* передали пользовательскую информацию хакерам.

Источники сообщили о масштабной утечке данных, которая была осуществлена со стороны Apple и Meta*. Американские компании "нагрели" хакеры, которые подделали официальный запрос правоохранительных органов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, у IT-гигантов есть особая политика в отношении экстренных запросов. При такой заявке со стороны интернет-компаний в ускоренном режиме запрашивающая сторона передаёт данные о клиентах, в том числе адрес, номер телефона и IP-адрес.

Отмечается, что "слив" произошёл в прошлом году. Однако на информацию от СМИ Apple и Meta* не стали оправдываться и объясняться, указав на свою политику обработки экстренных запросов.

Политолог Евгений Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" указал, что американские компании обвели вокруг пальца.

"Крупнейшие американские структуры мирового уровня лоханулись, как последние дешёвые фраера, и поймали их на этом за руку совершенно случайно", - отметил он.

Фактически компании с мировым именем, с точки зрения любого нормального хакера, - не неприступные замки, а сплошные сеточки, дыра на дыре.

"Так что вся хвалёная безопасность личных данных, которую они якобы обеспечивают, согласно своей рекламе, мощнее которой мало что в этом мире можно отыскать, иллюзорна. Слабое утешение для жертв мошенников, но лучше поздно понять, что король абсолютно голый, чем оставаться в заблуждении по этому поводу бесконечно", - добавил эксперт.

*Meta - признана в России экстремистской организацией и запрещена.