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Apple и Google - новая "Золотая орда": Мишустин засмеялся после слов вице-президента Telegram
10 июля 2020, 03:00 • 79 • Политика
Вице-президент Telegram Илья Перекопский сравнил Apple и Google с "Золотой ордой" за 30%-й "налог" для пользователей и разработчиков. Премьер Михаил Мишустин оценил оригинальную метафору.
Американские IT-компании Apple и Google сравнили с "Золотой ордой", которой все обязаны платить дань. Аналогию провёл вице-президент Telegram Илья Перекопский на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Казани.
Причиной для критики стал 30%-й "налог" для пользователей и разработчиков, который собирают IT-гиганты на рынке мобильных приложений. Вице-президент Telegram призвал Россию присоединиться к борьбе против этого.
Премьер Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов шутку оценили. На кадрах с мероприятия видно, как оба смеются.
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