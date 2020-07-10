Apple и Google - новая "Золотая орда": Мишустин засмеялся после слов вице-президента Telegram

Американские IT-компании Apple и Google сравнили с "Золотой ордой", которой все обязаны платить дань. Аналогию провёл вице-президент Telegram Илья Перекопский на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Казани.

Причиной для критики стал 30%-й "налог" для пользователей и разработчиков, который собирают IT-гиганты на рынке мобильных приложений. Вице-президент Telegram призвал Россию присоединиться к борьбе против этого.

Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой орды, и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда, - сказал Илья Перекопский.

Премьер Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов шутку оценили. На кадрах с мероприятия видно, как оба смеются.