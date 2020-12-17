Аппетиты «титульного» Киева • 60 • Украина

В кукуеве спят и видят, когда же распадется Россия и вся Кубань, в том числе и Ростовская область "вернется" в состав ураины... Мечтатели... причем психически больные...



Билецкий - откровенный нацист, на руках которого кровь жителей Донбасса... Тот, кто не только стрелял, а и пытал инасиловал местное население Донбасса. Этот упырь никак не может умерить свои аппетиты, ему видите ли подавай Ростовскую область...



Ща... Россия прям разбежалась...



На Украине заявили, что Ростовская область — историческая Украина, которую надо отобрать у России. Столицей же "донской Украины считают Таганрог, а Ростовскую область необходимо называть Таганрогщиной" .С такими провокационными заявлениями выступил неонацистский "Нацкорпус"...



Билецкий заявил, что что украинская армия стоит недалеко от Ростовской области и ей ничего не стоит вторгнуться на территорию России: "С начала XVIII века тут была территория Елинской паланки, которую благодаря имперской агрессии отобрали у запорожских казаков казаки донские. Но население края так и осталось этнически украинским. И его надо вернуть на родину. Тем более, что наша армия стоит недалеко от так называемой Ростовской области и ей ничего не стоит совершить марш-бросок"



«Когда-нибудь мы обязательно повторим освобождение Таганрогщины. И уже навсегда», — петушок Билецкий закукарекал...



Так когда был Иловайский котел, ВСУ уже вторгалось в Ростовскую область, правда с поднятыми руками и белым флагом...



Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько, если националист Андрей Билецкий начнет воплощать свои желания в жизнь, это будет серьезным поводом для России нанести удар как по его подразделению, полностью его уничтожив, так и по Вооруженным силам Украины.



Но, в целом, считает эксперт, подобного рода заявления не значат ровным счетом ничего. Они звучат с начала 90-х годов, претензии националисты озвучивают на все приграничные области с Россией, да и на многие другие: Белгородскую, Курскую, Брянскую, Кубань, Ростов и даже Дальний Восток.



"Такие претензии являются частью украинско-националистического дискурса, не более того. Потому что, мы видим, как сегодня Украина и Билецкий со своим "Азовом" не могут справиться даже с Донбассом. В заключение можно только сказать, что украинские националисты всегда себя проявляли как люди жестокие, но никогда не представляли из себя какую-то полноценную боевую единицу. Они выступали как каратели, боролись с партизанами, выполняли функции марионеточного правительства. Они всегда были мелкими партнерами крупных внешних политических противников России. В XX веке это была нацистская Германия, потом — США. Но сами по себе они абсолютно ни на что не способны", — сказал эксперт.



Мелкие сошки нацисты из "Азова" и вместе с ними их нацист Билецкий...



Это не первая за текущий год идея от украинских нациков напасть на российские земли... грандиозные аппетиты «титульного» Киева...ну..ну..

В кукуеве спят и видят, когда же распадется Россия и вся Кубань, в том числе и Ростовская область "вернется" в состав ураины... Мечтатели... причем психически больные...Билецкий - откровенный нацист, на руках которого кровь жителей Донбасса... Тот, кто не только стрелял, а и пытал инасиловал местное население Донбасса. Этот упырь никак не может умерить свои аппетиты, ему видите ли подавай Ростовскую область...Ща... Россия прям разбежалась...На Украине заявили, что Ростовская область — историческая Украина, которую надо отобрать у России. Столицей же "донской Украины считают Таганрог, а Ростовскую область необходимо называть Таганрогщиной" .С такими провокационными заявлениями выступил неонацистский "Нацкорпус"...Билецкий заявил, что что украинская армия стоит недалеко от Ростовской области и ей ничего не стоит вторгнуться на территорию России: "С начала XVIII века тут была территория Елинской паланки, которую благодаря имперской агрессии отобрали у запорожских казаков казаки донские. Но население края так и осталось этнически украинским. И его надо вернуть на родину. Тем более, что наша армия стоит недалеко от так называемой Ростовской области и ей ничего не стоит совершить марш-бросок"«Когда-нибудь мы обязательно повторим освобождение Таганрогщины. И уже навсегда», — петушок Билецкий закукарекал...Так когда был Иловайский котел, ВСУ уже вторгалось в Ростовскую область, правда с поднятыми руками и белым флагом...Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько, если националист Андрей Билецкий начнет воплощать свои желания в жизнь, это будет серьезным поводом для России нанести удар как по его подразделению, полностью его уничтожив, так и по Вооруженным силам Украины.Но, в целом, считает эксперт, подобного рода заявления не значат ровным счетом ничего. Они звучат с начала 90-х годов, претензии националисты озвучивают на все приграничные области с Россией, да и на многие другие: Белгородскую, Курскую, Брянскую, Кубань, Ростов и даже Дальний Восток."Такие претензии являются частью украинско-националистического дискурса, не более того. Потому что, мы видим, как сегодня Украина и Билецкий со своим "Азовом" не могут справиться даже с Донбассом. В заключение можно только сказать, что украинские националисты всегда себя проявляли как люди жестокие, но никогда не представляли из себя какую-то полноценную боевую единицу. Они выступали как каратели, боролись с партизанами, выполняли функции марионеточного правительства. Они всегда были мелкими партнерами крупных внешних политических противников России. В XX веке это была нацистская Германия, потом — США. Но сами по себе они абсолютно ни на что не способны", — сказал эксперт.Мелкие сошки нацисты из "Азова" и вместе с ними их нацист Билецкий...Это не первая за текущий год идея от украинских нациков напасть на российские земли... грандиозные аппетиты «титульного» Киева...ну..ну.. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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