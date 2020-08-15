Аппетит приходит во время еды: Китай хочет потеснить Россию в Арктике?

Статья, опубликованная недавно в американском The Diplomat, посвящена вопросам китайско-российских отношений в области совместного сотрудничества стран в Арктике.

Авторы материала подчёркивают, что Россия наращивает своё военное присутствие в Арктике от портов до аэродромов, в то время как КНР в этом регионе пока занята исключительно научными исследованиями.

Это обусловлено тем, что пока Китай ещё намного слабее РФ в военном отношении. Поэтому на данный момент прямой угрозы целостности России китайская сторона не представляет.

Кроме того, эта коалиция затрудняет реализацию американской арктической кампании, что на руку обоим партнёрам.

Но по мере расширения и углубления этого сотрудничества, а также по мере укрепления военной мощи КНР претензии китайцев на арктические земли могут становиться всё реальнее и громче, предупреждает автор.