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Аппетит приходит во время еды? Канделаки напомнила Алиеву о невыполненных обязательствах по Карабаху
01 декабря 2020, 19:55 • 140 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать новый коридор между Карабахом и Арменией, а также передать Баку город Лачин. Известная телеведущая Тина Канделаки напомнила политику о невыполненных обязательствах. Она понимает, что "аппетит приходит во время еды", однако российские миротворцы не дадут Баку оторваться от реальности.
Так она прокомментировала предложение Алиева передать Азербайджану Лачин и в течение трёх лет построить новый коридор, который соединял бы Нагорный Карабах и Армению. Кроме того, президент Азербайджана хочет получить контроль над Кемску волостью. Канделаки в ответ заявила, что Алиев пока что не выполнил взятых на себя обязательств, поэтому не может требовать дополнительных уступок. В частности, не завершён обмен военнопленными и не предоставлено гарантий по сохранению исторического наследия на переданных Баку территориях в Карабахе.
Скриншот: Telegram/Тина Канделаки
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец вооружённому конфликту в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Срок действия миротворческой операции - 5 лет с возможностью автоматического продления на следующие 5 лет при отсутствии возражений со стороны Армении и Азербайджана.
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