Аппетит приходит во время еды? Канделаки напомнила Алиеву о невыполненных обязательствах по Карабаху

Так она прокомментировала предложение Алиева передать Азербайджану Лачин и в течение трёх лет построить новый коридор, который соединял бы Нагорный Карабах и Армению. Кроме того, президент Азербайджана хочет получить контроль над Кемску волостью. Канделаки в ответ заявила, что Алиев пока что не выполнил взятых на себя обязательств, поэтому не может требовать дополнительных уступок. В частности, не завершён обмен военнопленными и не предоставлено гарантий по сохранению исторического наследия на переданных Баку территориях в Карабахе.

Понимаю, конечно, что аппетит приходит во время еды и заявлять можно о чём угодно. Хорошо, что наши миротворцы не дадут азербайджанскому президенту оторваться от реальности, - отметила она.

Скриншот: Telegram/Тина Канделаки

Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец вооружённому конфликту в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Срок действия миротворческой операции - 5 лет с возможностью автоматического продления на следующие 5 лет при отсутствии возражений со стороны Армении и Азербайджана.