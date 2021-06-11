Апостроф: Байден «сливает» Украину • 303 • Украина

Есть ли плюсы для Зеленского от телефонного разговора с Байденом? Да, он показал, что американский президент его не игнорирует, пишет автор. Однако то, что Украина, кроме общих формулировок и заверений от США, не получила ничего, потеряв поддержку в противостоянии против «Северного потока — 2», свершившийся факт…



Разговор с Байденом — приятный, но очень сомнительный с точки зрения эффекта ритуал



Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, во время которого хозяин Белого дома пригласил главу украинского государства посетить США. Впрочем, ключевая часть переговоров коснулась ситуации со строительством российского газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины. В результате, несмотря на интересы Киева в этом вопросе, касающиеся транзита газа, Штаты де-факто «слили» своего партнера. «Апостроф» разбирался, чем стал звонок Байдена для Зеленского, и почему для него ситуация сложилась весьма удачно.



Как и обещал Джо Байден, перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным он пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, ничего нового — во всяком случае из официальных коммюнике — украинцы не услышали. В ходе общения хозяин Белого дома повторил мантру о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.



Не обошлось без неприятного казуса. На Банковой передали слова Байдена, сказанные в разговоре с Зеленским, в весьма произвольной форме: в пресс-релизе было указано, что президент США поддержал Украину в ее стремлении к евроатлантической интеграции — и вступлении в НАТО и ЕС. Впрочем, скоро оказалось, что ничего этого Байден не говорил, и эта фраза бесследно исчезла из текста официального сообщения.



Байдена, очевидно, неправильно поняли. По его словам, позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, как и во время запланированных мероприятий высшего уровня.



Ключевая тема, из-за которой, похоже, в первую очередь, и звонил Байден, касалась строительства газопровода «Северный поток — 2». Этому предшествовало интервью Зеленского в американском издании Axios, где он резко раскритиковал политику Вашингтона, отказавшегося продолжать санкционную политику против строительства газопровода в обход Украины.



В разговоре с президентом США Зеленский тоже аккуратно пытался убедить Байдена, что «Северный поток — 2» создает серьезную угрозу, и является вызовом в сфере безопасности и должен рассматриваться сквозь призму гарантий безопасности для Украины.



И хотя президент США отметил, что тоже является противником реализации данного проекта, на деле Вашингтон занял другую позицию: за несколько часов до телефонного разговора американского и украинского президентов, госсекретарь США Энтони Блинкен публично заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» — свершившийся факт, добавив при этом, что санкции против материнской компании проекта Nord Stream 2 AG могли бы испортить американо-германские отношения. Подсластило горькую пилюлю лишь упоминание Блинкена о том, что «отключение» от санкций этой компании может быть отменено. Однако, судя по всему, такая вероятность существует только в теории…



Комплекс вины и реформы



По словам американиста Сергея Галаки, профессора Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, перед встречей Байдена и Путина в Женеве, в разных интервью Зеленского, а также секретаря СНБО Алексея Данилова звучали подчас не совсем дипломатичные заявления, где прослеживалась попытка президента Украины сформировать «комплекс вины» у США.



«Со стороны окружения Зеленского и самого президента были попытки афишировать общее недовольство текущим положением дел, и ожидали какой-то реакции США. Получили телефонный разговор, а с ним и приглашение в Вашингтон. Это, пожалуй, единственный какой-то серьезный позитив. Я думаю, что такая игра с развитием „комплекса вины" у США перед Украиной была немного рискованной, но теперь хотя бы есть определенность с личной встречей Байдена и Зеленского. Конечно, критики Зеленского уже говорят, что Украина рискует получить какой-то ультиматум от США, то есть, быть поставлена перед фактом договоренностей между США, Россией и Европой, но пока еще сложно сказать точно, насколько это правдоподобный сценарий», — говорит американист Сергей Галака «Апострофу».



Впрочем, как сообщает директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик, несмотря на то, что телефонный разговор Байдена и Зеленского — полезный шаг для двухсторонних отношений, а для действующего украинского президента здесь даже присутствует определенный элемент пиара, радикально это ничего не меняет в украино-американских отношениях.



«В данном случае Зеленский напомнил США о существовании Украины и об определенных ожиданиях с нашей стороны, а Байден, в свою очередь, снял некоторые опасения на Украине, продемонстрировав всем, что перед встречей с Путиным он позвонил Зеленскому и скоординировал с ним позиции. Дело в том, что, хотя телефонный разговор президентов США и Украины является позитивным шагом, он отнюдь не судьбоносный. Двухсторонние отношения Украины и США уже имеют определенную динамику, заданный характер и, возможно, даже инерцию. Мы это видим, мы это понимаем, конечно есть неприятный эпизод с „Северным потоком — 2", но что тут поделаешь: у американцев есть и другие интересы, и приоритеты. Очевидно, что их политика в мире нацелена не только на то, чтобы поддерживать Украину. Есть и другие важные приоритеты, и направления. С этим можно не соглашаться, критиковать, но такую позицию Вашингтона можно понять», — считает эксперт.



Позитивно оценивает факт состоявшегося разговора эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев.



«У Байдена с 11 по 13 июня — G7, уже 14 июня встреча глав НАТО, затем 15 июня — встреча с европейскими лидерами, 16 июня — встреча с Путиным. И перед всеми этими встречами, в последние дни подготовки, Байден звонит на Украину, уточняет украинские позиции, и еще раз заверяет в поддержке. Фактически, с американской точки зрения это сигнал, который подтверждает наш старый принцип — что про Украину без Украины говорить не будут. Даже если это чисто номинально, все равно это показывает, что для действующего американского президента Украина остается одной из главных геополитических тем», — считает эксперт.



Впрочем, отмечает эксперт Александр Краев, есть и другая сторона медали: Украина на данный момент так и не может показать того результата, которого ждут от нее американцы. По словам эксперта, от Украины ждут результатов в борьбе с коррупцией, а также реформы судебной системы. Пока, несмотря на громкие заявления, серьезных подвижек в этих вопросах не наблюдается.



Дело — в приоритетах



Самое главное опасение на Украине перед встречей Байдена с Путина — это страх, что «украинская карта» и наши государственные интересы станут разменной монетой в договоренностях Белого дома и Кремля. Однако по мнению директора Центра международных исследований Владимира Дубовика, нет причин считать, что за счет Украины произойдет большая сделка.



«Не думаю, что Путин может что-то предложить Байдену, чтобы разменять Украину. „Северный поток — 2" сам по себе не выгоден США. Американцам было бы выгоднее заблокировать российский газопровод, и поставлять всем американский сжиженный газ. Но они этого не делают, потому что американцы понимают, что санкции против европейских и немецких компаний, работающих над „Северным потоком — 2", несомненно, вызовут критику, непонимание и испортят отношения США с Европой до конца президентского срока Байдена. Поэтому дело не в финансовой выгоде, дело в приоритетах США. Американцы видят, что есть несколько важных треков, на которых они должны поддерживать хорошие отношения, например, и с Украиной, и с Германией. В данном случае не удалось найти такое решение, которое подошло бы всем», — подытожил эксперт.



Впрочем, несмотря на крайне неоднозначные — а во многом, провальные — результаты переговоров, явные плюсы от разговора с Байденом все-таки Зеленский получил. Он хотя бы показал, что американский президент его не игнорирует. А вот то, что Украина, кроме общих формулировок и заверений от США, не получила ничего, потеряв поддержку в противостоянии против «Северного потока — 2», похоже, для Банковой — дело десятое…



Есть ли плюсы для Зеленского от телефонного разговора с Байденом? Да, он показал, что американский президент его не игнорирует, пишет автор. Однако то, что Украина, кроме общих формулировок и заверений от США, не получила ничего, потеряв поддержку в противостоянии против «Северного потока — 2», свершившийся факт…Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, во время которого хозяин Белого дома пригласил главу украинского государства посетить США. Впрочем, ключевая часть переговоров коснулась ситуации со строительством российского газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины. В результате, несмотря на интересы Киева в этом вопросе, касающиеся транзита газа, Штаты де-факто «слили» своего партнера. «Апостроф» разбирался, чем стал звонок Байдена для Зеленского, и почему для него ситуация сложилась весьма удачно.Как и обещал Джо Байден, перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным он пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, ничего нового — во всяком случае из официальных коммюнике — украинцы не услышали. В ходе общения хозяин Белого дома повторил мантру о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.Не обошлось без неприятного казуса. На Банковой передали слова Байдена, сказанные в разговоре с Зеленским, в весьма произвольной форме: в пресс-релизе было указано, что президент США поддержал Украину в ее стремлении к евроатлантической интеграции — и вступлении в НАТО и ЕС. Впрочем, скоро оказалось, что ничего этого Байден не говорил, и эта фраза бесследно исчезла из текста официального сообщения.Байдена, очевидно, неправильно поняли. По его словам, позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, как и во время запланированных мероприятий высшего уровня.Ключевая тема, из-за которой, похоже, в первую очередь, и звонил Байден, касалась строительства газопровода «Северный поток — 2». Этому предшествовало интервью Зеленского в американском издании Axios, где он резко раскритиковал политику Вашингтона, отказавшегося продолжать санкционную политику против строительства газопровода в обход Украины.В разговоре с президентом США Зеленский тоже аккуратно пытался убедить Байдена, что «Северный поток — 2» создает серьезную угрозу, и является вызовом в сфере безопасности и должен рассматриваться сквозь призму гарантий безопасности для Украины.И хотя президент США отметил, что тоже является противником реализации данного проекта, на деле Вашингтон занял другую позицию: за несколько часов до телефонного разговора американского и украинского президентов, госсекретарь США Энтони Блинкен публично заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» — свершившийся факт, добавив при этом, что санкции против материнской компании проекта Nord Stream 2 AG могли бы испортить американо-германские отношения. Подсластило горькую пилюлю лишь упоминание Блинкена о том, что «отключение» от санкций этой компании может быть отменено. Однако, судя по всему, такая вероятность существует только в теории…По словам американиста Сергея Галаки, профессора Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, перед встречей Байдена и Путина в Женеве, в разных интервью Зеленского, а также секретаря СНБО Алексея Данилова звучали подчас не совсем дипломатичные заявления, где прослеживалась попытка президента Украины сформировать «комплекс вины» у США.«Со стороны окружения Зеленского и самого президента были попытки афишировать общее недовольство текущим положением дел, и ожидали какой-то реакции США. Получили телефонный разговор, а с ним и приглашение в Вашингтон. Это, пожалуй, единственный какой-то серьезный позитив. Я думаю, что такая игра с развитием „комплекса вины" у США перед Украиной была немного рискованной, но теперь хотя бы есть определенность с личной встречей Байдена и Зеленского. Конечно, критики Зеленского уже говорят, что Украина рискует получить какой-то ультиматум от США, то есть, быть поставлена перед фактом договоренностей между США, Россией и Европой, но пока еще сложно сказать точно, насколько это правдоподобный сценарий», — говорит американист Сергей Галака «Апострофу».Впрочем, как сообщает директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик, несмотря на то, что телефонный разговор Байдена и Зеленского — полезный шаг для двухсторонних отношений, а для действующего украинского президента здесь даже присутствует определенный элемент пиара, радикально это ничего не меняет в украино-американских отношениях.«В данном случае Зеленский напомнил США о существовании Украины и об определенных ожиданиях с нашей стороны, а Байден, в свою очередь, снял некоторые опасения на Украине, продемонстрировав всем, что перед встречей с Путиным он позвонил Зеленскому и скоординировал с ним позиции. Дело в том, что, хотя телефонный разговор президентов США и Украины является позитивным шагом, он отнюдь не судьбоносный. Двухсторонние отношения Украины и США уже имеют определенную динамику, заданный характер и, возможно, даже инерцию. Мы это видим, мы это понимаем, конечно есть неприятный эпизод с „Северным потоком — 2", но что тут поделаешь: у американцев есть и другие интересы, и приоритеты. Очевидно, что их политика в мире нацелена не только на то, чтобы поддерживать Украину. Есть и другие важные приоритеты, и направления. С этим можно не соглашаться, критиковать, но такую позицию Вашингтона можно понять», — считает эксперт.Позитивно оценивает факт состоявшегося разговора эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев.«У Байдена с 11 по 13 июня — G7, уже 14 июня встреча глав НАТО, затем 15 июня — встреча с европейскими лидерами, 16 июня — встреча с Путиным. И перед всеми этими встречами, в последние дни подготовки, Байден звонит на Украину, уточняет украинские позиции, и еще раз заверяет в поддержке. Фактически, с американской точки зрения это сигнал, который подтверждает наш старый принцип — что про Украину без Украины говорить не будут. Даже если это чисто номинально, все равно это показывает, что для действующего американского президента Украина остается одной из главных геополитических тем», — считает эксперт.Впрочем, отмечает эксперт Александр Краев, есть и другая сторона медали: Украина на данный момент так и не может показать того результата, которого ждут от нее американцы. По словам эксперта, от Украины ждут результатов в борьбе с коррупцией, а также реформы судебной системы. Пока, несмотря на громкие заявления, серьезных подвижек в этих вопросах не наблюдается.Самое главное опасение на Украине перед встречей Байдена с Путина — это страх, что «украинская карта» и наши государственные интересы станут разменной монетой в договоренностях Белого дома и Кремля. Однако по мнению директора Центра международных исследований Владимира Дубовика, нет причин считать, что за счет Украины произойдет большая сделка.«Не думаю, что Путин может что-то предложить Байдену, чтобы разменять Украину. „Северный поток — 2" сам по себе не выгоден США. Американцам было бы выгоднее заблокировать российский газопровод, и поставлять всем американский сжиженный газ. Но они этого не делают, потому что американцы понимают, что санкции против европейских и немецких компаний, работающих над „Северным потоком — 2", несомненно, вызовут критику, непонимание и испортят отношения США с Европой до конца президентского срока Байдена. Поэтому дело не в финансовой выгоде, дело в приоритетах США. Американцы видят, что есть несколько важных треков, на которых они должны поддерживать хорошие отношения, например, и с Украиной, и с Германией. В данном случае не удалось найти такое решение, которое подошло бы всем», — подытожил эксперт.Впрочем, несмотря на крайне неоднозначные — а во многом, провальные — результаты переговоров, явные плюсы от разговора с Байденом все-таки Зеленский получил. Он хотя бы показал, что американский президент его не игнорирует. А вот то, что Украина, кроме общих формулировок и заверений от США, не получила ничего, потеряв поддержку в противостоянии против «Северного потока — 2», похоже, для Банковой — дело десятое… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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