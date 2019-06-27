Апокалиптический сценарий: Украину "убьют" клановые интересы, но виноватой все равно сделают Россию

Неоднократно говорилось о том, что политическая жизнь Украины постоянно развивается по спирали. С приходом каждого нового президента народу сообщается, что "вот-вот" Незалежная превратится в ведущую европейскую державу с мощнейшей экономикой, и на нее будут равняться остальные страны мира.

Затем на пути у очередного лидера встают непреодолимые препятствия, и снова в стране начинают говорить о неминуемом распаде. Предсказания об этом уже появились в самом начале президентства Владимира Зеленского. Об одном из таких апокалиптических сценариев рассказал публицист Виталий Портников.

Он не исключает, что орудием погружения Украины станет судебная система. По его мнению, украинское общество раздроблено на мелкие идеологические группы, которые не могут преодолеть взаимные претензии и противоречия.

В то же время западные страны могут заметить, как украинские институты власти саботируют друг друга, что говорит о том, что "как государства Украины не существует", потому что все государственные органы – от судов до администрации президента – не более чем декорации. А за ними уже скрываются обычные интересы разных кланов.

Свою роль в этом процессе играют судебные решения, уверен Портников. К примеру, решение Петра Порошенко о переименовании двух столичных улиц в честь Бандеры и Шухевича было оспорено судом и отменено. И дело не только в том, что украинские националисты получили пощечину.

"Дело в том, что специально выискиваются болевые точки, которые могут расколоть украинское общество и радикализировать настроения", – цитирует публициста портал Дни.Ру.

Каждая из сторон конфликта будет отстаивать свою точку зрения. Одни станут уверять, что "реваншисты захватили власть", другие в это время будут настаивать на том, что избранный президент "не считается с интересами большинства". Найдется и группа, которую убедят в том, что некие люди берут в свои руки руководство организацией для того, чтоб "подчиниться Москве".

Портников уверен, что именно таким образом на Украине и создается хаос, в котором завязнет страна, "лишившись воли к сопротивлению России".

"Украина превратится в арену беспощадной схватки всех против всех. А украинские судьи своими решениями должны этому поспособствовать", – заключил Виталий Портников.

Отметим, что подобно большинству украинских экспертов, главной причиной всех украинских бед публицист считает Россию, не задумываясь о том, что к "апокалипсису" Украину ведут сами украинцы все годы после обретения независимости.