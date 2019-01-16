Апокалиптическая политика Государства Израиль

Автор:

Тюренков Михаил

Рождественские святки на Святой Земле, значительная часть которой ныне принадлежит Государству Израиль, омрачены антихристианским кощунством. В городе Хайфа, третьем по величине в этой ближневосточной стране, открылась выставка «Священные товары», центральным экспонатом которой стало кощунственное изваяние «McJesus», изображающее «распятого» на четырёхконечном латинском кресте... клоуна Рональда Макдональда.

Кураторы заявили: «Выставка критикует то, что многие считают культом капиталистического общества». Христиан этот довод не убедил: сотни верующих во Христа палестинцев восстали против глумления над Распятием. Причём восстали в самом буквальном смысле — рьяно и жёстко: музей Хайфы был закидан камнями и «коктейлями Молотова». Трое израильских полицейских получили ранения. В итоге христиан разогнали слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Яани Лейнонен, финский «художник-акционист», автор этой кощунственной мерзости, доволен. Он, как и многие леволибералы, «за любой кипиш, кроме голодовки», а потому поддерживает антиизраильские протесты палестинских арабов. С другой стороны, министр культуры и спорта Государства Израиль Мирьям (Мири) Регев, известная своими крайне правыми взглядами и откровенно антиарабской позицией (и уж точно не симпатизирующая христианам), выступила против кощунственной выставки. Словом, «мир не прост, совсем не прост». И всё-таки попробуем разобраться, что же стоит за происходящим: хамская глупость или последовательная антихристианская политика.

«70 лет вместе»: антихристианская политика Государства Израиль

Об истории создания еврейского государства на территории Святой Земли телеканал «Царьград» неоднократно рассказывал как в своих программах и сюжетах, так и на страницах нашего сайта. Ни для кого не секрет, что Советский Союз в первые послевоенные годы активно поддержал эту идею в надежде на вытеснение Великобритании из этого стратегически важного региона. Один из высокопоставленных советских дипломатов Михаил Ветров даже приводил в этом отношении слова Сталина, которые сегодня сложно опровергнуть или подтвердить, однако их посыл и стилистика вполне правдоподобны:

Давайте согласимся с образованием Израиля. Это будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии. В конечном счёте британское влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке.

Отчасти так и случилось: ряд арабских государств «повернулись спиной к Британии», однако само Государство Израиль практически с самого момента своего создания стало не только антиарабским, но и антисоветским. И, что характерно, антихристианским. Так, несмотря на то, что иудаизм в Израиле не является государственной религией, еврей, принявший христианство, автоматически утрачивает право на «репатриацию» и получение израильского гражданства.