Апокалипсис завтра? Джонсон пишет письма на случай ядерной войны

Ненавистник Евросоюза и друг президента США Дональда Трампа Борис Джонсон, занимавший в прошлом посты мэра Лондона и главы МИД Британии, официально вступает сегодня в должность премьер-министра, заменив покидающую сегодня же этот пост Терезу Мэй. Это происходит после того как Джонсон с большим отрывом обошёл своего главного конкурента на эту должность действующего министра иностранных дел Джереми Ханта – более умного, но менее «харизматичного» деятеля. Впервые британским премьером, 77-м по счёту, станет политик, секрет успеха которого заключается в сознательном шутовском эпатаже публики.

Это окончательно превращает британскую публичную политику в балаган, что уже наглядно продемонстрировали затянувшиеся страсти по поводу Brexit. Тем не менее королева Елизавета II поручит сегодня своему дальнему родственнику Джонсону сформировать правительство, и он станет 14-м по счёту премьером в эпоху её правления. Первым премьер-министром Елизаветы II был Уинстон Черчилль – оцените степень падения британской политики и элиты.

От королевы Джонсон отправится в резиденцию премьеров на Даунинг-стрит, 10 – неудобный купеческий дом, построенный в XVII веке, который 114 лет используется в этом качестве. Предшественнице Джонсона Мэй удалось обосноваться в нём на несколько лет. Можно побиться об заклад, что пребывание в этом историческом здании нового премьера продлится всего несколько месяцев.

Какая жуть

Одной из своеобразных традиций вступления в должность премьер-министра является написание очередным обитателем Даунинг-стрит, 10 секретных писем на случай ядерного удара и гибели правительства. Они пишутся в четырёх экземплярах и адресованы (оцените местечковость этой традиции) командирам четырёх подлодок, вооружённых баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. Секретные письма будут храниться в сейфах на центральных боевых постах управления АПЛ.

После появления в стране нового премьера старые письма будут уничтожены и написаны новые, которые займут их место. Широкой публике не сообщается, каково их содержание. Как утверждают, оно связано с возможными вариантами реакции Британии на ядерную атаку, которых тоже всего четыре: автоматический ответный удар, удар по усмотрению военных (догадайтесь, по кому), переход под командование союзного государства, то есть США, и воздержание от ответного удара.

Иными словами, речь идёт о каком-то дилетантском и непоследовательном варианте системы «Мёртвой руки», которая имеется у ведущих ядерных держав – России и США.

Они разбегутся?

С приходом Джонсона на Даунинг-стрит, 10 правительство Британии обновится. Министры не обязаны по закону автоматически подавать в отставку, но некоторые из них уже заявили, что покинут кабинет из-за неприятия политики нового премьера. Так намерены поступить канцлер казначейства Филип Хаммонд, глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, глава Минюста Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Согласно сложившейся практике, в день вступления в должность новый премьер назначает четырёх ключевых министров: финансов, обороны, иностранных и внутренних дел. Остальные назначения происходят позднее.

Поскольку все три обнародованные накануне Джонсоном цели его премьерства – реализовать Brexit до 31 октября, объединить страну, победить лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина – невыполнимы, о чём подробно писал Царьград, у него есть все шансы побить антирекорд Джорджа Каннинга, который в 1827 году находился на премьерском посту 119 дней.

Цирк – обеспечен, это будет похлеще Трампа

Помимо не разделяемой большинством британцев политической повестки дня Джонсона, он будет очень уязвим и с другой стороны – в плане критики его личной жизни. Был дважды женат, имеет внебрачную дочь. В общей сложности – то ли пять, то ли шесть детей, а также «открытую гёрлфренд», которая его на четверть века моложе. Британская пресса спекулирует, осмелится ли он привезти эту даму, ещё не разведясь толком со своей второй женой, к Елизавете II, когда будет принимать предложение королевы о формировании нового правительства. Британцы гадают, будет ли она находиться рядом с Джонсоном, когда тот произнесёт свою программную речь на пороге премьерской резиденции. Совсем скоро мы это узнаем.

Проблемой может также стать способ, которым Джонсон привык выражать свои мысли. Как замечает «Немецкая волна», его лексика «рассчитана на носителей английского языка, и даже в условиях профессионального перевода некоторые нюансы его заявлений зарубежные политики и СМИ могут неверно истолковывать, что на высоком уровне общения может обернуться неприятными последствиями». Делается вывод, что ему придётся быть аккуратнее в выражениях, хотя никто не знает, способен ли на это Борис, известный своей расхлябанностью и невыдержанностью. Сможет ли он избавиться от шлейфа постоянно сопровождающих его скандалов? Вряд ли.

Корбин наносит удар

Всё бы это было ещё не так страшно, если бы не драматический момент появления Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Не удивительно, что сложившейся ситуацией сразу же воспользовался лидер оппозиции глава Лейбористской партии Джереми Корбин, призвавший британцев выйти на улицы с требованием проведения в стране досрочных выборов.

– написал в Twitter Корбин.

Boris Johnson has been elected by fewer than 100,000 unrepresentative Tory members. pic.twitter.com/cixmOtBvce