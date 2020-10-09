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"Апокалипсис": политолог объяснил интерес Запада к Навальному

09 октября 2020, 09:15  •  42 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
России предрекли серьезные испытания
Известный политолог Евгений Сатановский уверен, что нашу страну ждет широкомасштабная война. По мнению эксперта, сначала Запад хочет ослабить своего противника, коим является Россия. Для этого в ход идет активная работа с оппозиционерами. Доказательство тому – явная благосклонность к Алексею Навальному, который открыто выступает против действующих российских властей.
Такая же схема использовалась в 80-е, когда представители Запада раскручивали советских диссидентов, напомнил политолог. Тогда запущенная Михаилом Горбачевым перестройка привела к краху СССР. Весьма вероятно, что сейчас западные державы намерены провернуть схожую операцию для того, чтобы подготовить почву для военных действий. С ослабленным и подорванным изнутри противником проще бороться.
"Апокалипсис? Ага. (…) Все равно война эта будет — к бабке не ходи", – написал в своем телеграм-канале Сатановский.
В компанию к Алексею Навальному политический эксперт добавил Светлану Тихановскую, отмечает URA.RU. По мнению политолога, она ведет такую же подрывную деятельность, но уже на территории Белоруссии, которая является ближайшим союзником России.
Ранее Евгений Сатановский уже отмечал, что антироссийская пропаганда со стороны США, а также угрозы о возможном вводе новых санкций из-за ситуации с якобы отравленным оппозиционером – это "предисловие" к большой войне.

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