Апокалипсис по-голливудски: Во что превратили Город грёз коронавирус и либералы

Британское издание Daily Mail описало в новой статье, во что превратился американский Лос-Анджелес в период пандемии.

В настоящее время город, ранее привлекавший талантливых и красивых людей со всей планеты, скорее, напоминает "Гаити после землетрясения". На улицах встречаются почти сплошь наркоманы и маргиналы, а уровень преступности подскочил до немыслимых ранее показателей.

Краденые велосипеды свалены в высокую пирамиду на тротуарах, усеянных сломанными шприцами, - описывает картину автор публикации.

На улицах стало грязно, безработица по-прежнему на очень высоком уровне. В красивейших местах, которые особенно притягивали туристов, между тем образовались целые лагеря бомжей. Журналист признаётся, что видит в этом последствия не только коронавируса, но и либеральной политики.

В это время многие более состоятельные жители торопятся покинуть недавний Город грёз и стараются перебраться в более безопасные районы в пригородах.