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Апокалипсис по-голливудски: Во что превратили Город грёз коронавирус и либералы
21 августа 2020, 01:45 • 48 • В мире
Британский таблоид рассказал, во что превратили недавний Город грёз коронавирус и либералы. По его мнению, Лос-Анджелес пережил настоящий апокалипсис и сейчас больше напоминает "Гаити после землетрясения": на улицах встречаются почти сплошь наркоманы и маргиналы, а более состоятельные граждане бегут в более безопасные пригороды.
Британское издание Daily Mail описало в новой статье, во что превратился американский Лос-Анджелес в период пандемии.
В настоящее время город, ранее привлекавший талантливых и красивых людей со всей планеты, скорее, напоминает "Гаити после землетрясения". На улицах встречаются почти сплошь наркоманы и маргиналы, а уровень преступности подскочил до немыслимых ранее показателей.
На улицах стало грязно, безработица по-прежнему на очень высоком уровне. В красивейших местах, которые особенно притягивали туристов, между тем образовались целые лагеря бомжей. Журналист признаётся, что видит в этом последствия не только коронавируса, но и либеральной политики.
В это время многие более состоятельные жители торопятся покинуть недавний Город грёз и стараются перебраться в более безопасные районы в пригородах.
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