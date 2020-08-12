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Аплодирующих минских рабочих сняли на видео, но ОМОН сорвал попытку забастовки
12 августа 2020, 00:30 • 104 • В мире
У Минского электротехнического завода были задержаны несколько человек. В Сети размещено видео, как несколько рабочих аплодируют у завода. При этом на предприятии отмечено, что работа не прекращалась, а никакой забастовки не было.
В белорусской столице ОМОН задержал несколько человек у Минского электротехнического завода. На записи, опубликованной в Сети, запечатлено, как силовики выводят несколько человек и сажают их в машину.
Ранее на предприятии была предпринята попытка организовать забастовку. Видео попытки протестовать на заводе появилось в Сети. На кадрах запечатлено, как несколько десятков граждан - кто-то в спецовках, кто-то в обычной одежде - стоят и хлопают у предприятия.
При этом генеральный директор Минского электротехнического завода Александр Радевич опроверг слухи о забастовке. Он подчеркнул, что производство не останавливалось, а слухи о некоем протесте трудящихся не более чем вброс.
"Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идёт в плановом режиме", - приводит его слова агентство БелТА в своём Telegram-канале.
Накануне в белорусских оппозиционных СМИ и телеграм-каналах уже появлялись сообщения о якобы массовых забастовках на белорусских предприятиях, в частности на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), Минском тракторном заводе (МТЗ), Минском автомобильном заводе (МАЗ), которые в итоге были опровергнуты.
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