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Апелляция не помогла депутату Шлосбергу вернуться в предвыборную гонку

23 августа 2021, 14:35  •  65 • Политика
Первый апелляционный суд отказал депутату Льву Шлосбергу в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Московского городского суда об отмене его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы.
Первый апелляционный суд фактически поддержал решение Московского городского суда об отмене регистрации депутата Льва Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы по Ховринскому одномандатному избирательному округу №207.
О том, что ему отказали в удовлетворении апелляционной жалобы, Шлосберг пожаловался в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее его уличили в поддержке экстремистских организаций в России. А также он является учредителем НКО, признанных в России иностранными агентами. Об этом ранее сообщила в своём расследовании аналитическая группа Царьграда. "Свободное слово" и центр социального проектирования "Возрождение" получают финансирование из-за рубежа, поэтому и попали в сформированный Минюстом список НКО-иноагентов. Не исключено, что эти иноагенты помогали формировать общественное мнение и продвигать некоторых депутатов на муниципальный уровень власти в Псковской области.
Шлосберг пожаловался, что апелляционный суд отказал сразу по нескольким ходатайствам. В том числе отказался привлекать Центризбирком для дачи заключения по делу и истребовать результаты проверки Минюста России по поводу кандидатуры самого депутата-"яблочника".
Впрочем, полученные отказы пыла Шлосберга не поумерили. Он и дальше намерен штурмовать суд, уже в кассационном порядке. Следующим жалобу от снятого с предвыборной гонки депутата получит Верховный суд России.

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