Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сделка, которая трещит по швам: Европа против США (Анна Сочина)
Казаков на Украине нет!
Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал
Революция любви и ненависти в Армении: что за ширмой?
Главная / В России

Апелляционный суд в Украине оставил капитана крымского судна "Норд" под стражей

08 мая 2018, 13:09  •  54 • В России

Апелляционный суд Херсонской области оставил прежней меру пресечения для капитана керченского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

- Мы обжаловали решение о содержании под стражей за незаконное пересечение границы – надеялись выиграть. Но сами понимаете, что здесь закон никто не читает. А читают то, что им СБУ присылает в смс-ках. Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, - об этом "КП-Крым" сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

Напомним, украинский суд 6 апреля арестовал капитана "Норда" с возможностью внесения залога. Адвокаты внесли необходимую сумму, после чего Владимир Щербина отправился в Мелитополь к родственникам. Как и прежде, каждый понедельник он должен являться к следователям.

Как мы уже сообщали, ровно месяц назад , 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Капитану на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь.

Во время пребывания в ИВС в Херсоне капитану неоднократно вызывали скорую и ненадолго госпитализировали. Врачи предупредили Горбенко о возможном риске развития инфаркта или инсульта.

25 апреля Владимира Горбенко, страдающиего гипертонической болезнью, наконец, положили в больницу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
07 мая 2018, 19:09
Ключи от кабмина: Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
08 мая 2018, 09:54
"Операция занимает 10-15 минут". Крымские пограничники тренировались "зачищать" суда от пиратов
07 мая 2018, 17:39
О сбережении народа, бюрократической мертвечине и честной и отзывчивой власти: 10 главных тезисов речи Владимира Путина на инаугурации

07 мая 2018, 20:54
В Кремле сирень раскрылась навстречу Путину
07 мая 2018, 14:24
"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина
07 мая 2018, 20:54
В очереди за Стивеном Сигалом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 мая 2018, 19:09
Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…»
02 мая 2018, 09:24
«Северный поток – 2»: морковка для Европы
03 мая 2018, 19:24
«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом России на свое морское пиратство
03 мая 2018, 17:39
Эксперт прокомментировал жалобы Украины на досмотр судов в Керченском проливе
01 мая 2018, 17:09
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
03 мая 2018, 08:09
Битва конца или начала?
02 мая 2018, 02:54
«Киев введет карательные батальоны»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.