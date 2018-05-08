Апелляционный суд в Украине оставил капитана крымского судна "Норд" под стражей

Апелляционный суд Херсонской области оставил прежней меру пресечения для капитана керченского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

- Мы обжаловали решение о содержании под стражей за незаконное пересечение границы – надеялись выиграть. Но сами понимаете, что здесь закон никто не читает. А читают то, что им СБУ присылает в смс-ках. Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, - об этом "КП-Крым" сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

Напомним, украинский суд 6 апреля арестовал капитана "Норда" с возможностью внесения залога. Адвокаты внесли необходимую сумму, после чего Владимир Щербина отправился в Мелитополь к родственникам. Как и прежде, каждый понедельник он должен являться к следователям.

Как мы уже сообщали, ровно месяц назад , 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Капитану на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь.

Во время пребывания в ИВС в Херсоне капитану неоднократно вызывали скорую и ненадолго госпитализировали. Врачи предупредили Горбенко о возможном риске развития инфаркта или инсульта.

25 апреля Владимира Горбенко, страдающиего гипертонической болезнью, наконец, положили в больницу.