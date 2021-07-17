Апартеид в стране прав человека или непокорённая Франция?

Обязательная вакцинация – толчок к революционной ситуации

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об обязательной вакцинации для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для инвалидов «без промедления». Все указанные лица плюс волонтёры, ухаживающие за больными на дому, должны будут пройти вакцинацию до 15 сентября. Начиная с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции, заявил Макрон.

«Вакцинация всех французов – это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Наша цель – лето мобилизации на вакцинацию», – провозгласил президент. Он объявил о расширении применения «паспорта здоровья» (le pass sanitaire) – QR-кода или сертификата, подтверждающего, что обладатель оного имеет отрицательный тест на коронавирус, полностью вакцинирован или недавно перенес COVID-19.

С 21 июля «паспорт здоровья» потребуется для входа в места досуга и культуры с количеством посетителей более 50, а с 1 августа он будет введен во всех барах, ресторанах, кафе и торговых центрах, домах престарелых, больницах, а также при посадке на поезда, самолеты и автобусы дальнего следования.

С сентября во Франции начнется кампания ревакцинации привитых в прошлом году. С октября ПЦР-тесты, не прописанные врачами, станут во Франции платными. Всем непривитым, прибывающим во Францию, необходимо будет проходить через изоляцию.

С 13 июля на французских островах Мартиника и Реюньон введён комендантский час; ограничительные меры могут быть введены и в других департаментах. При этом уровень даже не заболеваемости, а заражения (в большинстве случаев бессимптомного) не только не превышает эпидемического порога, но и на порядок меньше статистической погрешности.

Иными словами, диктуемые президентом меры к вирусу и заботе о здоровье людей отношения не имеют.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран подкрепил выступление президента прямой угрозой, сказав, что медработники, которые не вакцинируются к указанной дате, будут уволены.

Общественное мнение Франции ошарашено. Такого бешеного диктата французы не помнят: через две недели после отмены режима самоизоляции (déconfinement) президент ввел принудительную вакцинацию, «пропуска здоровья» и сулит распространить эти меры на всю «нацию Луи Пастера».

За всю историю «пандемии» во Франции заболело менее 9% населения и 97% заболевших полностью выздоровели, однако официальная статистика подыгрывает президенту. 12 июля, в день телевыступления Макрона, во Франции было зафиксировано 1260 новых заражений, а на следующий день, как по волшебству, эта цифра подпрыгнула в пять с половиной раз (6950) и не собирается снижаться.

Против принудительной вакцинации и жёских ограничений, заявленных Макроном, единодушно выступила французская оппозиция – и левые, и правые. «Сделав вакцину обязательной для лиц, осуществляющих уход [за больными и престарелыми], а затем и для всей страны под видом “прогрессивного” расширения применения паспорта здоровья, Эмманюэль Макрон создает общество контроля и всеобщей дискриминации», – заявил депутат Национальной ассамблеи от «Непокорённой Франции» Эрик Кокерель.

Кокереля поддержал его однопартиец, депутат Адриан Катеннанс: «В отношении вакцинации рекомендуется убеждать, а не принуждать, но поскольку команда, которая наговорила тысячу глупостей о масках, тестах и всем остальном, не умеет убеждать, она будет продвигать вакцину, как и всё остальное, дубинкой».

Депутат Европарламента от партии «Европа, экология, зелёные» (EELV) Мишель Ривази считает, что Макрон устраивает «апартеид в стране прав человека». Депутат Европарламента от «Национального объединения» Жильбер Коллар говорит, что, не оставляя французам свободу выбора, Макрон становится президентом вакцинальной смирительной рубашки!» (Macron devient le président de la camisole vaccinale!).

Le Figaro в редакционной статье замечает, что «после выступления Макрона лето пошло под откос», а Le Nouvel Observateur сравнивает Макрона с Сизифом, толкающим вверх камень, который вечно скатывается вниз.

На принудительную вакцинацию последовал ответ медицинских работников. Le Parisien пишет, что из больниц и госпиталей увольняются санитары, медсёстры, врачи. С начала эпидемии из государственных медицинских учреждений уволились 20.000 тысяч человек. Замены им нет.

Принудительная вакцинация стала последней каплей копившегося недовольства. С начала эпидемии во Франции не появилось ни одной новой койки. За последние 20 лет во Франции «оптимизировано» (ликвидировано) 100 тысяч больничных коек; власти (бюджет) выиграли на этом девять миллиардов евро, о чём с возмущением пишут все французские СМИ. Франция превращается в антисоциальное государство.

Вспыхнули массовые протесты. 14 июля, в день национального праздника, около 20 тысяч человек по всей стране вышли на манифестации «во имя свободы, чтобы протестовать против заявлений Эмманюэля Макрона о паспорте здоровья и вакцинации». В Париже полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В Лилле толпа скандировала: «Свобода, свобода», «Нет обязательной вакцинации», «Мы не подопытные кролики».

По данным министерства внутренних дел, 14 июля во Франции состоялись 53 акции протеста. В выходные 17-18 июля их будет намного больше.