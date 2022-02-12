AP рассекретило планы Госдепа США: "Объявят в начале субботы"

Агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) рассекретило планы США на Украине. "Госдепартамент планирует объявить в начале субботы", - говорится в сообщении агентства.

В частности, по данным AP, сегодня представители Вашингтона должны объявить об эвакуации дипломатов с Украины.

"Официальные лица США заявляют, что Госдепартамент планирует объявить в начале субботы, что все американские сотрудники посольства в Киеве должны будут покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что часть дипломатов могут перевести на Западную Украину.

Ранее издание BuzzFeed сообщило о вероятном перемещении посольства США на Западную Украину. Источники издания уточняют, что такое решение не было принято, но активно обсуждается. По словам информаторов, такой вариант возможен в случае "нападения России на Украину".