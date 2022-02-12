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AP рассекретило планы Госдепа США: "Объявят в начале субботы"
12 февраля 2022, 12:30 • 39 • Политика
Агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) рассекретило планы США на Украине. "Госдепартамент планирует объявить в начале субботы", - говорится в сообщении агентства.
В частности, по данным AP, сегодня представители Вашингтона должны объявить об эвакуации дипломатов с Украины.
"Официальные лица США заявляют, что Госдепартамент планирует объявить в начале субботы, что все американские сотрудники посольства в Киеве должны будут покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения", - сказано в сообщении.
При этом уточняется, что часть дипломатов могут перевести на Западную Украину.
Ранее издание BuzzFeed сообщило о вероятном перемещении посольства США на Западную Украину. Источники издания уточняют, что такое решение не было принято, но активно обсуждается. По словам информаторов, такой вариант возможен в случае "нападения России на Украину".
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