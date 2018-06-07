Анжела, не играйте в покер с шулером! • 45 • Аналитика







Признаться, самым большим откровением стала характеристика «большой семерки» как организации, образованной исключительно для соблюдения международного права. Хотелось бы напомнить фрау канцлерин, что изначально она характеризовалась как «клуб семи наиболее промышленно развитых стран». И даже в этом было большое лукавство, потому что такую промышленно развитую страну, как СССР, в этот клуб не приглашали.





Да, экономика всегда была в центре интересов этой организации. Причем не экономика вообще, а только экономика нескольких самозваных хозяев мира, пытающихся перекроить мир под себя и свои интересы. Более того, если уж совсем честно, то роль таких государств, как Германия, Япония или Канада, всегда была там подчиненной. Да, немцы и японцы сумели набрать немалый экономический вес, но, являясь по сути оккупированными территориями, они никогда не претендовали на самостоятельную роль в мировой экономике и шествовали строго в кильватере своего заокеанского флагмана.



Наиболее логичным объяснением существования этого «клуба по интересам» являются всего два слова – ширма и пилюля. Да, «большая семерка» всегда была ширмой, призванной прикрыть американскую манипуляцию мировой экономикой и придать ей немного больше легитимности и респектабельности. И она же всегда была той сладкой пилюлей, которую давали американским «партнерам», чтобы те почувствовали себя немного причастными к принятию важных решений.



Россия в этом клубе была вообще не очень-то и нужна. Но если это помогало уничтожать нашу страну, раз уж «друг Борис» так любил похлопывания по своему плечу, то почему нет? Англосаксы – люди прагматичные, и ради сотен миллиардов долларов им не так уж сложно поставить ещё один стул за своим покерным столиком.



Отчасти это подтверждается и тем, что «большая семерка» не спешит расширяться за счет Китая. Хотя все формальные признаки налицо: вторая в мире экономика (и это ещё как посчитать), соблюдение международного права, высокий международный авторитет. Но вот беда – китайские лидеры ведут себя гораздо более рационально, чем Борис Ельцин, грабить свою страну за бусы не разрешают, да и политические решения принимают не всегда такие, как этого бы хотелось американским хозяевам глобуса. Китай ведь не стесняется и вето наложить на особо одиозные американские инициативы в ООН, какое уж тут место за хозяйским столиком!



Ещё один момент, который нужно учитывать: формат G20, или «большая двадцатка», набрал уже больше политического веса, чем междусобойчик американских вассалов. Это неудивительно: там присутствуют такие политические и экономические гиганты, как Китай и Россия, без которых, как показывает практика, важнейшие вопросы международной повестки дня уже не решаются. Добавьте туда Индию (демографический гигант), да и просто большие и регионально значимые государства: Бразилию, Индонезию, Турцию. И сразу станет понятно, что G20 как-то посолиднее будет.



Нет, наверное, рановато совсем списывать «большую семерку». Хотя бы потому, что все страны, представленные в ней, представлены и в G20. Вряд ли можно говорить о наличии у них «контрольного пакета» «большой двадцатки», но блокирующий они все ещё имеют. Но очевидно и то, что этот формат постепенно становится все более провинциальным и техническим, необходимым, в частности, дял того, чтобы сверить позиции перед саммитом «двадцатки» и постараться протащить там решения, выгодные для «золотого миллиарда».



А в более глобальном смысле мы наблюдаем ещё один этап переформатирования мирового политического и экономического пространства. Бабченко. Прогревая забуксовавший «Абрамс»



Поэтому не будем обижаться на госпожу Меркель. Ведь она, если вдуматься, сказала очень приятную для нас вещь: Россия не станет частью организации, одной из целей которых является чистка её же карманов. И не потому, что им не хотелось бы (лазеечки в виде оговорочек оставлены), а потому, что сама Россия, по всей видимости, больше такого «партнерства» не хочет.



А что касается защиты наших экономических и политических интересов, тот тут у нас есть неплохая альтернатива. А если чуть-чуть подождать, то вполне может статься, что лет через десять о «большой семерке» не вспомнят даже желтые газеты стран-участниц.



Поэтому, госпожа Меркель, сердечное вам спасибо за хорошие новости. Желаем вам всяческих успехов в покере с шулерами. Ангела Меркель заявила, что присоединение России к формату G7 и превращение «большой семерки» в «большую восьмерку» все ещё невозможно. По мнению немецкого канцлера, формат G7 «направлен исключительно на соблюдение международного права», поэтому для России, которая грубо нарушила это право в вопросе присоединения Крыма, вход туда закрыт.Признаться, самым большим откровением стала характеристика «большой семерки» как организации, образованной исключительно для соблюдения международного права. Хотелось бы напомнить фрау канцлерин, что изначально она характеризовалась как «клуб семи наиболее промышленно развитых стран». И даже в этом было большое лукавство, потому что такую промышленно развитую страну, как СССР, в этот клуб не приглашали.Да, экономика всегда была в центре интересов этой организации. Причем не экономика вообще, а только экономика нескольких самозваных хозяев мира, пытающихся перекроить мир под себя и свои интересы. Более того, если уж совсем честно, то роль таких государств, как Германия, Япония или Канада, всегда была там подчиненной. Да, немцы и японцы сумели набрать немалый экономический вес, но, являясь по сути оккупированными территориями, они никогда не претендовали на самостоятельную роль в мировой экономике и шествовали строго в кильватере своего заокеанского флагмана.Наиболее логичным объяснением существования этого «клуба по интересам» являются всего два слова – ширма и пилюля. Да, «большая семерка» всегда была ширмой, призванной прикрыть американскую манипуляцию мировой экономикой и придать ей немного больше легитимности и респектабельности. И она же всегда была той сладкой пилюлей, которую давали американским «партнерам», чтобы те почувствовали себя немного причастными к принятию важных решений.Россия в этом клубе была вообще не очень-то и нужна. Но если это помогало уничтожать нашу страну, раз уж «друг Борис» так любил похлопывания по своему плечу, то почему нет? Англосаксы – люди прагматичные, и ради сотен миллиардов долларов им не так уж сложно поставить ещё один стул за своим покерным столиком.Отчасти это подтверждается и тем, что «большая семерка» не спешит расширяться за счет Китая. Хотя все формальные признаки налицо: вторая в мире экономика (и это ещё как посчитать), соблюдение международного права, высокий международный авторитет. Но вот беда – китайские лидеры ведут себя гораздо более рационально, чем Борис Ельцин, грабить свою страну за бусы не разрешают, да и политические решения принимают не всегда такие, как этого бы хотелось американским хозяевам глобуса. Китай ведь не стесняется и вето наложить на особо одиозные американские инициативы в ООН, какое уж тут место за хозяйским столиком!Ещё один момент, который нужно учитывать: формат G20, или «большая двадцатка», набрал уже больше политического веса, чем междусобойчик американских вассалов. Это неудивительно: там присутствуют такие политические и экономические гиганты, как Китай и Россия, без которых, как показывает практика, важнейшие вопросы международной повестки дня уже не решаются. Добавьте туда Индию (демографический гигант), да и просто большие и регионально значимые государства: Бразилию, Индонезию, Турцию. И сразу станет понятно, что G20 как-то посолиднее будет.Нет, наверное, рановато совсем списывать «большую семерку». Хотя бы потому, что все страны, представленные в ней, представлены и в G20. Вряд ли можно говорить о наличии у них «контрольного пакета» «большой двадцатки», но блокирующий они все ещё имеют. Но очевидно и то, что этот формат постепенно становится все более провинциальным и техническим, необходимым, в частности, дял того, чтобы сверить позиции перед саммитом «двадцатки» и постараться протащить там решения, выгодные для «золотого миллиарда».А в более глобальном смысле мы наблюдаем ещё один этап переформатирования мирового политического и экономического пространства.Поэтому не будем обижаться на госпожу Меркель. Ведь она, если вдуматься, сказала очень приятную для нас вещь: Россия не станет частью организации, одной из целей которых является чистка её же карманов. И не потому, что им не хотелось бы (лазеечки в виде оговорочек оставлены), а потому, что сама Россия, по всей видимости, больше такого «партнерства» не хочет.А что касается защиты наших экономических и политических интересов, тот тут у нас есть неплохая альтернатива. А если чуть-чуть подождать, то вполне может статься, что лет через десять о «большой семерке» не вспомнят даже желтые газеты стран-участниц.Поэтому, госпожа Меркель, сердечное вам спасибо за хорошие новости. Желаем вам всяческих успехов в покере с шулерами. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 45 Источник Похожие новости Очередное польское самоубийство Первый визит Путина Киев возрождает «Торнадо»?

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