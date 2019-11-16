Антре президента Зеленского. Следующий номер — укрощение хищников! • 64 • Аналитика

Я специально не трогал тему гражданской войны на Украине достаточно долгое время. Просто потому, что для многих людей эта страна была и остается частью собственной жизни, местом, где живут друзья и родственники, местом, куда мы с детства привыкли приезжать на каникулы, на отдых, по работе.



Антре как естественное состояние эйфории после мнимой победы

Ещё тогда, когда большинство украинцев с восторгом говорили о победе над ненавистным Порошенко демократическим путем, об избрании нового человека в политике, который не ангажирован олигархами и не имеет политических амбиций, уже было понятно, что страну ведут в определенном направлении. Глобальный Запад, как ни прискорбно это писать, выиграл эту партию уже тогда.





Сегодня я не буду анализировать действия «новой» команды украинской власти. Таких материалов множество в СМИ. Сегодня я просто предлагаю вариант дальнейшего развития Украины на основе происходящих событий. Собственное мнение о будущем соседней страны, если угодно.



Очень часто я слышу довольно спорный тезис, который достаточно многими собеседниками выдается за аксиому. Тезис о том, что совершенно не важно, кем был политик в «прошлой жизни». Важно, что он в своей профессии добился определенных результатов. И именно это является главным. Результативность и успешность в своей профессии.



Приводятся примеры достаточно большого количества известных людей. Однако почему-то никто не замечает, возможно, умышленно, что все эти политики всегда были либо в оппозиции, либо в команде рядом с лидером. Никто не стал локомотивом каких-то важных изменений. А если волей судьбы они и становились во главе государства, последствия этого были достаточно трагичны для собственного государства, а иногда и для мира.



Но вернемся к Украине. Президент Зеленский пришел к власти, ничего не обещая. Точнее, к власти пришел образ, созданный юмористом Зеленским. И именно образ ничего не обещал. Все и так видели много серий о том, что он делал во власти. А значит, будет делать на должности президента Украины.



Более того, в этом была его «фишка» на тот момент. Я общался с достаточно серьезными аналитиками в то время. И у всех этот феномен вызвал опасение. Народ был настолько против, что этого оказалось достаточно для того, чтобы избиратели проголосовали за «кота в мешке». Придуманный Василий Петрович Голобородько становится реальным президентом...



Помните ответы на вполне логичные вопросы того времени? А почему вот в этом направлении Зеленский ничего не делает? А он ничего и не обещал! А здесь? Тоже не обещал! Причем отвечали с видом победителей. Даже когда дело касалось очень серьезных вещей вроде господства на улицах банд молодежи и радикалов, ответ немногим отличался. Он ещё не привык быть президентом. Подождите, и вы увидите другого Зеленского. Сталина в обличье украинского президента!



Суммируем достижения Украины

Итак, что мы имеем на Украине сегодня? Промышленность? Успешно добитые ещё Порошенко заводы, составляющие гордость СССР, а впоследствии Украины, не только не возрождаются, но и добиваются новой властью. То, что сегодня выдается за победы в этой сфере, достойно какого-нибудь племени умба-юмба в экваториальной Африке, но не самой в недалеком прошлом промышленно развитой республики СССР.



Сельское хозяйство? Голосование в Раде поставило огромную точку на мечтах украинцев об аграрной державе. Через 5, максимум 10 лет земля будет в собственности у маленькой группы предпринимателей, а простой народ будет просто вышвырнут из сел в города. Причем не всегда в украинские города. Выглядит это как минимум странно. Учитывая то, что в этом году сельское хозяйство действительно дало Украине рекордное количество зерновых.



Армия? Как бы победно ни звучали доклады армейских и флотских начальников, армия и флот Украины сегодня представляют собой жалкое зрелище. Попытки модернизировать старое советское вооружение, мольбы о передаче списанного натовского вооружения и техники, проблемы с призывом, потеря контроля за вооруженными формированиями…



Многочисленные высказывания республиканских военнослужащих «из окопов» типа «приходите и попробуйте забрать нашу землю» сегодня совершенно не выглядят какой-то бравадой. Они действительно уверены в своей победе. «На нуле» прекрасно видно и состояние противника и его возможности, и даже то, пойдет он в наступление или героически заляжет после первых выстрелов в ответ.



Общество? О каком обществе сегодня можно говорить? Нет украинского общества. То, что всегда было проблемой Украины, очень четкое деление на своих и чужих, на Восток и Запад, на украинцев и бандеровцев, на селюков и горожан, сегодня уже не просто проблема. Это сегодня уже враждебность. Причем злоба с обеих сторон настолько сильна, что социальный взрыв может произойти в любой момент. Кровь льется, но пока локально.





Социальная защищенность? О какой защищенности сегодня вообще можно говорить? Образование, медицина, наука и все, что составляет основу желания жить в данной стране, в таком состоянии, что пора просто забыть даже слова, означающие сами понятия. Парадокс, дипломы Украины, полученные до 2014 года в Польше, Румынии, Венгрии и некоторых других странах, подтверждать не нужно. А вот то, что получено позже, у европейцев вызывает сомнения. Про болезни, которые сегодня стали нормой на Украине, даже писать не хочется.



Что же дальше? Куда пойдет Украина?

Не знаю, заметили ли вы, что обстановку на Украине умышленно накаляют. Причем делается это очень грамотно. Каждой твари — по паре.



Ветераны ООС недовольны разведением подразделений на Донбассе. Более того, они провоцируют обе стороны на возвращение на позиции. Вспомните последний эпизод войны-подрыв на неизвестном взрывном устройстве офицеров ВСУ, в том числе полковника, комбрига 128-й ОГШБр Коростелева. Попытка списать подрыв на республиканцев выглядит смешно. Да и дальнейшие действия командования ООС говорят о противном.



В бригаду прибыли сотрудники СБУ и военной прокуратуры. На месте подрыва были найдены ещё два радиоуправляемых фугаса. Но самое интересное, что в зоне ответственности бригады, практически в тылу, замечены бойцы тактической контрснайперской группы «Терек» из 3 ОПСпН ГУР ВСУ. Что вызвало панику в рядах радикалов. Сегодня сидят они в полной боевой готовности в собственных блиндажах.



Странно выглядят и другие события, касающиеся Донбасса. СМИ пестрят интервью с различными украинскими экономистами, которые говорят о невозможности восстановления Донбасса в случае победы. Журналисты вроде Дроздова выдают передачи, явно направленные на жителей республик, в которых рассказывают о концлагерях для республиканцев, о лишении их гражданских прав и свобод, о зачистке. Украинцам внушают, что Донбасс — это территория «чумы», способной уничтожить Украину.



Принятие закона о продаже земли подняло на протесты селян. А это действительно большая сила на Украине. Кстати, думаю следует обратить внимание и на то, как красиво это сделано.



Донбасс, противостояние Нафтогаза и Газпрома, политические дрязги в Раде и тому подобное для селянина — ерунда. Это там, где-то далеко, в Киеве, в Донецке, в каком-то Брюсселе. Нас это не касается. Милые бранятся — только тешатся. Газ? Да сколько раз уже это было. Будет декабрь — будет договор. И все будет как всегда. А тут земля. Моя земля! Да за свой надел я глотку порву.



Недовольство внутри всех слоев украинского народа, пусть не быстро, но нарастает. Зеленский стремительно теряет свой рейтинг. Ситуация каким-то странным образом полностью копирует Россию 1917 года. Только фамилия правителя другая. Тогда был Керенский, сегодня Зеленский. Бешеная популярность быстро меняется на ненависть.



Что дальше? Дальше требование народа навести порядок в стране. Убрать радикалов и бандитов с улиц. Требование «сильной руки». Второй майдан? Нет, большинство, даже настроенные на перемены студенты и школьники, сегодня на майдан не пойдут. Слишком велико разочарование предыдущим майданом. А новое поколение ещё не подросло. Плохое предзнаменование для Су-35С. Чем чревато переоснащение «Тайфунов» радарами E-Scan Mk1/2?



Что остается? Остается действительно «сильная рука». Человек, который репрессиями и жестким реагированием на выступления оппозиции успокоит общество. В России 1917-го такой рукой мог стать Краснов. А на Украине? Ответ на поверхности. Аваков! Робеспьер украинской революции.



Революция может иметь любую форму, но не может изменить содержание

Увы, То, что народ Украины потребует у Авакова навести порядок в стране, тем самым даст ему карт-бланш. Это неизбежно. Вопрос сегодня стоит чуть по-другому. Когда? Сколько времени Зеленский ещё будет у власти?



По моему мнению, мавр уже сделал своё дело. Остается совсем немного. Нужно довести закон о продаже земли до логического завершения. А это дело двух-трех месяцев. Подпись президента и время на реализацию первых проектов.



По газу тоже все понятно. Зеленский прекрасно понимает, что позиция России не изменится под давлением кого бы то ни было. Затяжка времени играет против Украины. Декабрь близко. Проблемы с ГТС тоже. Как бы ни подбадривали себя украинские политики, тарифы на газ уже подросли. И будут расти дальше.



Вывод по газу простой. Кто может дать газ? Россия, США и Катар. Больше некому. А теперь простой вопрос. какие ограничения будут иметь продавцы в своих аппетитах? Никаких! Договор будет кабальным. Сродни акту о капитуляции.



Донбасс уже сегодня стал тем самым камнем, который привязан к шее Украины, и с которым ей придется «плыть» дальше. Политики западной части страны открыто говорят «либо Донбасс, либо Галичина». Фактически это означает отделение Донбасса, да и Галичины тоже.



Отсюда достаточно просто сделать вывод. Президенту Зеленскому дали два-три месяца на завершение операции по дерибану украинской земли. Февраль-март — крайний срок. Антре заканчивается. Следующим номером цирковой программы будет укрощение хищников. Превращение львов и тигров в больших домашних кошек. Или в чучела для зоологического музея. Это кому как повезет…



Я специально не трогал тему гражданской войны на Украине достаточно долгое время. Просто потому, что для многих людей эта страна была и остается частью собственной жизни, местом, где живут друзья и родственники, местом, куда мы с детства привыкли приезжать на каникулы, на отдых, по работе.Ещё тогда, когда большинство украинцев с восторгом говорили о победе над ненавистным Порошенко демократическим путем, об избрании нового человека в политике, который не ангажирован олигархами и не имеет политических амбиций, уже было понятно, что страну ведут в определенном направлении. Глобальный Запад, как ни прискорбно это писать, выиграл эту партию уже тогда.Сегодня я не буду анализировать действия «новой» команды украинской власти. Таких материалов множество в СМИ. Сегодня я просто предлагаю вариант дальнейшего развития Украины на основе происходящих событий. Собственное мнение о будущем соседней страны, если угодно.Очень часто я слышу довольно спорный тезис, который достаточно многими собеседниками выдается за аксиому. Тезис о том, что совершенно не важно, кем был политик в «прошлой жизни». Важно, что он в своей профессии добился определенных результатов. И именно это является главным. Результативность и успешность в своей профессии.Приводятся примеры достаточно большого количества известных людей. Однако почему-то никто не замечает, возможно, умышленно, что все эти политики всегда были либо в оппозиции, либо в команде рядом с лидером. Никто не стал локомотивом каких-то важных изменений. А если волей судьбы они и становились во главе государства, последствия этого были достаточно трагичны для собственного государства, а иногда и для мира.Но вернемся к Украине. Президент Зеленский пришел к власти, ничего не обещая. Точнее, к власти пришел образ, созданный юмористом Зеленским. И именно образ ничего не обещал. Все и так видели много серий о том, что он делал во власти. А значит, будет делать на должности президента Украины.Более того, в этом была его «фишка» на тот момент. Я общался с достаточно серьезными аналитиками в то время. И у всех этот феномен вызвал опасение. Народ был настолько против, что этого оказалось достаточно для того, чтобы избиратели проголосовали за «кота в мешке». Придуманный Василий Петрович Голобородько становится реальным президентом...Помните ответы на вполне логичные вопросы того времени? А почему вот в этом направлении Зеленский ничего не делает? А он ничего и не обещал! А здесь? Тоже не обещал! Причем отвечали с видом победителей. Даже когда дело касалось очень серьезных вещей вроде господства на улицах банд молодежи и радикалов, ответ немногим отличался. Он ещё не привык быть президентом. Подождите, и вы увидите другого Зеленского. Сталина в обличье украинского президента!Итак, что мы имеем на Украине сегодня? Промышленность? Успешно добитые ещё Порошенко заводы, составляющие гордость СССР, а впоследствии Украины, не только не возрождаются, но и добиваются новой властью. То, что сегодня выдается за победы в этой сфере, достойно какого-нибудь племени умба-юмба в экваториальной Африке, но не самой в недалеком прошлом промышленно развитой республики СССР.Сельское хозяйство? Голосование в Раде поставило огромную точку на мечтах украинцев об аграрной державе. Через 5, максимум 10 лет земля будет в собственности у маленькой группы предпринимателей, а простой народ будет просто вышвырнут из сел в города. Причем не всегда в украинские города. Выглядит это как минимум странно. Учитывая то, что в этом году сельское хозяйство действительно дало Украине рекордное количество зерновых.Армия? Как бы победно ни звучали доклады армейских и флотских начальников, армия и флот Украины сегодня представляют собой жалкое зрелище. Попытки модернизировать старое советское вооружение, мольбы о передаче списанного натовского вооружения и техники, проблемы с призывом, потеря контроля за вооруженными формированиями…Многочисленные высказывания республиканских военнослужащих «из окопов» типа «приходите и попробуйте забрать нашу землю» сегодня совершенно не выглядят какой-то бравадой. Они действительно уверены в своей победе. «На нуле» прекрасно видно и состояние противника и его возможности, и даже то, пойдет он в наступление или героически заляжет после первых выстрелов в ответ.Общество? О каком обществе сегодня можно говорить? Нет украинского общества. То, что всегда было проблемой Украины, очень четкое деление на своих и чужих, на Восток и Запад, на украинцев и бандеровцев, на селюков и горожан, сегодня уже не просто проблема. Это сегодня уже враждебность. Причем злоба с обеих сторон настолько сильна, что социальный взрыв может произойти в любой момент. Кровь льется, но пока локально.Социальная защищенность? О какой защищенности сегодня вообще можно говорить? Образование, медицина, наука и все, что составляет основу желания жить в данной стране, в таком состоянии, что пора просто забыть даже слова, означающие сами понятия. Парадокс, дипломы Украины, полученные до 2014 года в Польше, Румынии, Венгрии и некоторых других странах, подтверждать не нужно. А вот то, что получено позже, у европейцев вызывает сомнения. Про болезни, которые сегодня стали нормой на Украине, даже писать не хочется.Не знаю, заметили ли вы, что обстановку на Украине умышленно накаляют. Причем делается это очень грамотно. Каждой твари — по паре.Ветераны ООС недовольны разведением подразделений на Донбассе. Более того, они провоцируют обе стороны на возвращение на позиции. Вспомните последний эпизод войны-подрыв на неизвестном взрывном устройстве офицеров ВСУ, в том числе полковника, комбрига 128-й ОГШБр Коростелева. Попытка списать подрыв на республиканцев выглядит смешно. Да и дальнейшие действия командования ООС говорят о противном.В бригаду прибыли сотрудники СБУ и военной прокуратуры. На месте подрыва были найдены ещё два радиоуправляемых фугаса. Но самое интересное, что в зоне ответственности бригады, практически в тылу, замечены бойцы тактической контрснайперской группы «Терек» из 3 ОПСпН ГУР ВСУ. Что вызвало панику в рядах радикалов. Сегодня сидят они в полной боевой готовности в собственных блиндажах.Странно выглядят и другие события, касающиеся Донбасса. СМИ пестрят интервью с различными украинскими экономистами, которые говорят о невозможности восстановления Донбасса в случае победы. Журналисты вроде Дроздова выдают передачи, явно направленные на жителей республик, в которых рассказывают о концлагерях для республиканцев, о лишении их гражданских прав и свобод, о зачистке. Украинцам внушают, что Донбасс — это территория «чумы», способной уничтожить Украину.Принятие закона о продаже земли подняло на протесты селян. А это действительно большая сила на Украине. Кстати, думаю следует обратить внимание и на то, как красиво это сделано.Донбасс, противостояние Нафтогаза и Газпрома, политические дрязги в Раде и тому подобное для селянина — ерунда. Это там, где-то далеко, в Киеве, в Донецке, в каком-то Брюсселе. Нас это не касается. Милые бранятся — только тешатся. Газ? Да сколько раз уже это было. Будет декабрь — будет договор. И все будет как всегда. А тут земля. Моя земля! Да за свой надел я глотку порву.Недовольство внутри всех слоев украинского народа, пусть не быстро, но нарастает. Зеленский стремительно теряет свой рейтинг. Ситуация каким-то странным образом полностью копирует Россию 1917 года. Только фамилия правителя другая. Тогда был Керенский, сегодня Зеленский. Бешеная популярность быстро меняется на ненависть.Что дальше? Дальше требование народа навести порядок в стране. Убрать радикалов и бандитов с улиц. Требование «сильной руки». Второй майдан? Нет, большинство, даже настроенные на перемены студенты и школьники, сегодня на майдан не пойдут. Слишком велико разочарование предыдущим майданом. А новое поколение ещё не подросло.Что остается? Остается действительно «сильная рука». Человек, который репрессиями и жестким реагированием на выступления оппозиции успокоит общество. В России 1917-го такой рукой мог стать Краснов. А на Украине? Ответ на поверхности. Аваков! Робеспьер украинской революции.Увы, То, что народ Украины потребует у Авакова навести порядок в стране, тем самым даст ему карт-бланш. Это неизбежно. Вопрос сегодня стоит чуть по-другому. Когда? Сколько времени Зеленский ещё будет у власти?По моему мнению, мавр уже сделал своё дело. Остается совсем немного. Нужно довести закон о продаже земли до логического завершения. А это дело двух-трех месяцев. Подпись президента и время на реализацию первых проектов.По газу тоже все понятно. Зеленский прекрасно понимает, что позиция России не изменится под давлением кого бы то ни было. Затяжка времени играет против Украины. Декабрь близко. Проблемы с ГТС тоже. Как бы ни подбадривали себя украинские политики, тарифы на газ уже подросли. И будут расти дальше.Вывод по газу простой. Кто может дать газ? Россия, США и Катар. Больше некому. А теперь простой вопрос. какие ограничения будут иметь продавцы в своих аппетитах? Никаких! Договор будет кабальным. Сродни акту о капитуляции.Донбасс уже сегодня стал тем самым камнем, который привязан к шее Украины, и с которым ей придется «плыть» дальше. Политики западной части страны открыто говорят «либо Донбасс, либо Галичина». Фактически это означает отделение Донбасса, да и Галичины тоже.Отсюда достаточно просто сделать вывод. Президенту Зеленскому дали два-три месяца на завершение операции по дерибану украинской земли. Февраль-март — крайний срок. Антре заканчивается. Следующим номером цирковой программы будет укрощение хищников. Превращение львов и тигров в больших домашних кошек. Или в чучела для зоологического музея. Это кому как повезет… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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