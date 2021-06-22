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Антонов заявил США твёрдую позицию России: Настрой есть, но...
22 июня 2021, 07:15 • 35 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов заявил Соединённым Штатам твёрдую позицию нашей страны. По словам дипломата, у России есть конструктивный настрой, однако есть важное "но".
Антонов подчеркнул конструктивный настрой России "к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США". При этом он отметил, что в этой ситуации есть важный фактор дальнейшего сотрудничества.
"На сегодняшний день всё зависит от политической воли США, готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве", - отметил посол.
Он также добавил, что Россия направила США ряд предложений по итогам саммита в Женеве.
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