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Антонов заявил США твёрдую позицию России: Настрой есть, но...

22 июня 2021, 07:15  •  35 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов заявил Соединённым Штатам твёрдую позицию нашей страны. По словам дипломата, у России есть конструктивный настрой, однако есть важное "но".
Антонов подчеркнул конструктивный настрой России "к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США". При этом он отметил, что в этой ситуации есть важный фактор дальнейшего сотрудничества.
"На сегодняшний день всё зависит от политической воли США, готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве", - отметил посол.
Он также добавил, что Россия направила США ряд предложений по итогам саммита в Женеве.

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