Антонов заявил о необходимости хороших отношений между Россией и США

Народы России и США нуждаются сотрудничестве, это соответствует их интересам. Такое мнение выразил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Иметь хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией в интересах и народа Соединенных Штатов, и народа России», — сказал Антонов в интервью телеканалу RT America, показанном в среду, 21 июля.

По его словам, Москва и Вашингтон являются постоянными членами Совета безопасности ООН, что налагает на них особые обязательства по поддержанию мира. У двух стран «не должно быть времени для ссор», потому что им нужно решать другие международные проблемы, указал дипломат.

Среди направлений сотрудничества между странами он назвал изменение климата и борьбу с терроризмом.

Антонов отметил, что причиной нехватки доверия между США и РФ являются в том числе фейковые новости о российской внешней политике, которые публикуют американские СМИ. Посол также уточнил, что холод в отношениях двух стран наступил 10 лет назад. Поэтому не стоит его связывать с «украинским кризисом».

19 июля американская газета The Hill сообщила, что 28 июля в Женеве между Россией и Соединенными Штатами могут пройти консультации по вопросам стратегической стабильности.

9 июля президент США Джо Байден заявил, что верит в сотрудничество двух стран в сфере кибербезопасности.