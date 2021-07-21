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Антонов заявил о необходимости хороших отношений между Россией и США

21 июля 2021, 08:55  •  120 • Политика
Народы России и США нуждаются сотрудничестве, это соответствует их интересам. Такое мнение выразил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Иметь хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией в интересах и народа Соединенных Штатов, и народа России», — сказал Антонов в интервью телеканалу RT America, показанном в среду, 21 июля.
По его словам, Москва и Вашингтон являются постоянными членами Совета безопасности ООН, что налагает на них особые обязательства по поддержанию мира. У двух стран «не должно быть времени для ссор», потому что им нужно решать другие международные проблемы, указал дипломат.
Среди направлений сотрудничества между странами он назвал изменение климата и борьбу с терроризмом.
Антонов отметил, что причиной нехватки доверия между США и РФ являются в том числе фейковые новости о российской внешней политике, которые публикуют американские СМИ. Посол также уточнил, что холод в отношениях двух стран наступил 10 лет назад. Поэтому не стоит его связывать с «украинским кризисом».
19 июля американская газета The Hill сообщила, что 28 июля в Женеве между Россией и Соединенными Штатами могут пройти консультации по вопросам стратегической стабильности.
9 июля президент США Джо Байден заявил, что верит в сотрудничество двух стран в сфере кибербезопасности.
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