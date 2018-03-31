Антонов: высылаемые российские дипломаты не были врагами США

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ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты, покидающие США по требованию американских властей, не были врагами, обе страны должны тесно взаимодействовать для поддержания международной стабильности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в своем видеообращении, опубликованном в субботу на официальной странице российского посольства в Twitter.

"Они не являются врагами Соединенных Штатов. Власти США высылают друзей Америки. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных сферах, среди которых бизнес, наука, культура, исследование космического пространства и совместные поиски военнопленных и пропавших без вести. Это печальное решение", - отметил посол.

Антонов добавил, что посольство РФ в США будет делать все, чтобы у американцев не возникало проблем с поездками в Россию.

"Отношения между рядовыми гражданами не должны страдать (от нынешней политической напряженности в двусторонних отношениях - прим. ТАСС). Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что у американцев не будет совершенно никаких проблем с поездками в Россию", - сказал он.

"Американцы после посещения нашей страны поймут, почему мы ее так любим, и почему мы так гордимся родиной, - убежден Антонов. - Мы продолжим рассказывать американцам больше о России и помогать им открывать нашу историю, культуру, достижения в космосе и современные технологические прорывы".

Его видеообращение было опубликовано в то самое время, когда первая группа высылаемых из США российских дипломатов выехала на автобусах в международный аэропорт имени Даллеса под Вашингтоном. Их уже ожидает спецборт, который затем сделает остановку в Нью-Йорке, забрав там также выдворяемых сотрудников генконсульства и постоянного представительства России при ООН. После этого самолет направится в Москву.