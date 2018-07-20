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Антонов: Вашингтон занял позицию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США в Хельсинки
20 июля 2018, 12:54 • 104 • Украина
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вашингтон занял позицию жесткого неприятия итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
"Мы ожидали, что реакция в Вашингтоне на итоги саммита будет смешанной. Но я не ожидал, что будет реакция жесткого неприятия всего того, что обсуждали президенты", - сказал он.
"Еще не успели президенты выйти с пресс-конференции, а мне уже стали поступать СМС-сообщения из посольства РФ в Вашингтоне - мои коллеги мониторили прессу - о том, как жестко принимали все разговоры", - обратил внимание дипломат.
На минувшем саммите президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил дипломат.
"Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", - сообщил Антонов, который также присутствовал на саммите.
Антонов заявил, что Киев практически ничего не делает для выполнения минских договоренностей. "Если все страны поддерживают минские договоренности, значит, их надо выполнять. А по мере того, как ситуация движется к выборам на Украине, я не вижу никакого желания у украинских властей идти по пути выполнения договоренностей. Это уже начинают играть нюансы внутриполитической ситуации на Украине", - отметил он.
16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.Межпарламентский диалог
Дипломат также сообщил, что законодатели США планируют вновь посетить Россию.
"Планируют визит еще одни коллеги, - сказал он. - Пока не хочу оглашать их имена".
При этом Антонов отметил, что этот визит делегации российских парламентариев в США до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс маловероятен.
"Пока не знаю о поездке российских парламентариев. До выборов в ноябре шансов немного, потому что атмосфера очень токсичная", - подчеркнул дипломат.Попытки США повлиять на другие страны
США пытаются повлиять на другие страны, чтобы те отказались от военно-технического сотрудничества с РФ и закупок российских вооружений, отметил также Антонов.
"Не секрет, что Госдепартамент США некоторое время тому назад направил телеграммы во все посольства за рубежом о том, чтобы все страны прекращали сотрудничать с нами в сфере ВТС, - сказал Антонов. - Посмотрите, какие разговоры идут в отношении российско-турецкого контракта на поставку систем. Столь же острые дискуссии идут в отношении других важных покупателей российского вооружения".
США уже не раз утверждали, что закупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России не соответствует интересам НАТО, и заявляли о том, что это приведет к санкциям в отношении Анкары. 23 мая госсекретарь Майкл Помпео заявил, что американская сторона продолжает работать над тем, чтобы Турция не приобрела эти системы.
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