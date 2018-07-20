Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стремительно краснеющая страна
Как нам построить сильную экономику России. Часть 4
Захар Прилепин - Ксении Собчак: «Да, я убивал людей. Это такая работа»
Зачем Грузия лязгает оружием
Главная / Украина

Антонов: Вашингтон занял позицию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США в Хельсинки

20 июля 2018, 12:54  •  104 • Украина

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вашингтон занял позицию жесткого неприятия итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Мы ожидали, что реакция в Вашингтоне на итоги саммита будет смешанной. Но я не ожидал, что будет реакция жесткого неприятия всего того, что обсуждали президенты", - сказал он.

"Еще не успели президенты выйти с пресс-конференции, а мне уже стали поступать СМС-сообщения из посольства РФ в Вашингтоне - мои коллеги мониторили прессу - о том, как жестко принимали все разговоры", - обратил внимание дипломат.

На минувшем саммите президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил дипломат.

"Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", - сообщил Антонов, который также присутствовал на саммите.

Антонов заявил, что Киев практически ничего не делает для выполнения минских договоренностей. "Если все страны поддерживают минские договоренности, значит, их надо выполнять. А по мере того, как ситуация движется к выборам на Украине, я не вижу никакого желания у украинских властей идти по пути выполнения договоренностей. Это уже начинают играть нюансы внутриполитической ситуации на Украине", - отметил он.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.

Межпарламентский диалог

Дипломат также сообщил, что законодатели США планируют вновь посетить Россию.

"Планируют визит еще одни коллеги, - сказал он. - Пока не хочу оглашать их имена".

При этом Антонов отметил, что этот визит делегации российских парламентариев в США до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс маловероятен.

"Пока не знаю о поездке российских парламентариев. До выборов в ноябре шансов немного, потому что атмосфера очень токсичная", - подчеркнул дипломат.

Попытки США повлиять на другие страны

США пытаются повлиять на другие страны, чтобы те отказались от военно-технического сотрудничества с РФ и закупок российских вооружений, отметил также Антонов.

"Не секрет, что Госдепартамент США некоторое время тому назад направил телеграммы во все посольства за рубежом о том, чтобы все страны прекращали сотрудничать с нами в сфере ВТС, - сказал Антонов. - Посмотрите, какие разговоры идут в отношении российско-турецкого контракта на поставку систем. Столь же острые дискуссии идут в отношении других важных покупателей российского вооружения".

США уже не раз утверждали, что закупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России не соответствует интересам НАТО, и заявляли о том, что это приведет к санкциям в отношении Анкары. 23 мая госсекретарь Майкл Помпео заявил, что американская сторона продолжает работать над тем, чтобы Турция не приобрела эти системы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
104
Источник
Похожие новости
19 июля 2018, 19:09
Менеджер Усика сделал прогноз на бой украинца с Гассиевым
20 июля 2018, 11:24
В Крыму предложили Украине «вычерпать Азовское море»
19 июля 2018, 19:09
В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко

19 июля 2018, 15:54
ЕС ввёл квоты на украинскую металлопродукцию
20 июля 2018, 01:39
Квартира, две машины и гараж-эллинг: украинский суд арестовал имущество Кирилла Вышинского
20 июля 2018, 12:54
В Киеве прошла акция памяти на месте убийства журналиста Павла Шеремета
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 июля 2018, 22:09
Эксперт рассказал о последствиях закупки Украиной 55 французских вертолётов
14 июля 2018, 20:56
Новое переселение народов. Зачем поджигали Ближний Восток?
17 июля 2018, 02:09
«Порошенко взялся за старое»: почему президент Украины обвинил Россию в подготовке нападения на Мариуполь
16 июля 2018, 19:12
Tpaмп и Пyтин в Xeльcинcкe. A мы тут гдe?
19 июля 2018, 09:39
Господин посол, вам следует извиниться!
17 июля 2018, 03:54
Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас
19 июля 2018, 09:39
Запальный шнур пороховой бочки Европы подожжён!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.