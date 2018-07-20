Антонов: Вашингтон занял позицию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США в Хельсинки

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вашингтон занял позицию жесткого неприятия итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Мы ожидали, что реакция в Вашингтоне на итоги саммита будет смешанной. Но я не ожидал, что будет реакция жесткого неприятия всего того, что обсуждали президенты", - сказал он.

"Еще не успели президенты выйти с пресс-конференции, а мне уже стали поступать СМС-сообщения из посольства РФ в Вашингтоне - мои коллеги мониторили прессу - о том, как жестко принимали все разговоры", - обратил внимание дипломат.

На минувшем саммите президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил дипломат.

"Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", - сообщил Антонов, который также присутствовал на саммите.

Антонов заявил, что Киев практически ничего не делает для выполнения минских договоренностей. "Если все страны поддерживают минские договоренности, значит, их надо выполнять. А по мере того, как ситуация движется к выборам на Украине, я не вижу никакого желания у украинских властей идти по пути выполнения договоренностей. Это уже начинают играть нюансы внутриполитической ситуации на Украине", - отметил он.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.

Дипломат также сообщил, что законодатели США планируют вновь посетить Россию.

"Планируют визит еще одни коллеги, - сказал он. - Пока не хочу оглашать их имена".

При этом Антонов отметил, что этот визит делегации российских парламентариев в США до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс маловероятен.

"Пока не знаю о поездке российских парламентариев. До выборов в ноябре шансов немного, потому что атмосфера очень токсичная", - подчеркнул дипломат.

США пытаются повлиять на другие страны, чтобы те отказались от военно-технического сотрудничества с РФ и закупок российских вооружений, отметил также Антонов.

"Не секрет, что Госдепартамент США некоторое время тому назад направил телеграммы во все посольства за рубежом о том, чтобы все страны прекращали сотрудничать с нами в сфере ВТС, - сказал Антонов. - Посмотрите, какие разговоры идут в отношении российско-турецкого контракта на поставку систем. Столь же острые дискуссии идут в отношении других важных покупателей российского вооружения".

США уже не раз утверждали, что закупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России не соответствует интересам НАТО, и заявляли о том, что это приведет к санкциям в отношении Анкары. 23 мая госсекретарь Майкл Помпео заявил, что американская сторона продолжает работать над тем, чтобы Турция не приобрела эти системы.

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