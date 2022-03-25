Антонов уличил США в намерении дестабилизировать санкциями внутреннюю политику РФ

Антироссийские санкции направлены на дестабилизацию внутриполитической обстановки России и экономической сферы страны. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Очевидно, что очередной «пакет» антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным», — приводит слова дипломата российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

Дипломат посоветовал американским властям направить всю свою решительность и бескомпромиссность на «решение многочисленных проблем собственного государства и не самоутверждаться за счет Российской Федерации».

Ранее, 24 марта, президент США Джо Байдена и председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсудили ограничительные меры в отношении России, направленные на экономику страны и ее действия по противостоянию уже введенным санкциям Запада. Кроме того, США и Евросоюз намерены создать совместную целевую группу по энергетическим вопросам.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Они запрещают новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения попадают мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.

Введенные ограничительные меры в отношении Москвы со стороны США и ЕС последовали как реакция по военную операцию России по защите Донбасса. Западные государства неоднократно подчеркивали, что санкции направлены на российскую экономику.

В феврале 2022 года Донецкая и Луганская Народные Республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских Вооруженных сил. В этой связи 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующая мера направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на причинение ущерба мирному населению. Так, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России выводят из строя военные объекты Украины высокоточными средствами поражения.

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