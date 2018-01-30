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Антонов: сторонники санкций в США хотят предать забвению опыт взаимодействия с РФ

30 января 2018, 21:09  •  46 • Политика

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. США сделали очередной недружественный выпад против России, обнародовав "кремлевский список". Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил во вторник в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Разумеется, ничего хорошего российско-американским отношениям эти санкции не несут. Не очень приятно каждое утро вставать в США, зная о том, что будет сделан какой-то очередной недружественный выпад против Российской Федерации", - сказал он.

Как подчеркнул дипломат, силы в США, стоящие за спиной составителей "кремлевского списка", стремятся предать забвению опыт взаимодействия наших стран в прошлом. "Мы никогда не согласимся с оценками, которые даются в США в отношении Российской Федерации, что мы являемся противниками, - указал он. - Я категорически с этим не согласен, говорю об этом от чистого сердца, потому что весь опыт совместной работы, совместной жизни показал, что мы не противники".

"Достаточно вспомнить, а это здесь сегодня часто пытаются забыть, какой богатый у нас опыт совместной борьбы против фашизма, - продолжил Антонов. - Как будто этой страницы и не было. А ведь можно сказать, что наше партнерство, наше взаимодействие, наше союзничество скреплено кровью, оно скреплено духом Эльбы". 25 апреля 1945 года на реке Эльба в Германии произошла встреча советских и американских солдат.

По словам посла, Россия стремится не допустить полного разрушения "здания российско-американских отношений".

"Мне не хотелось бы, чтобы все хорошее, все доброе, что было наработано за последние годы, было разрушено или, как сказал Владимир Владимирович Путин, сведено к нулю, - заметил Антонов. - Разумеется, все можно когда-то построить, когда-то можно восстановить, но очень не хочется тратить время на восстановление, на строительство с нуля российско-американских отношений. Даже до сегодняшнего дня не все разрушено, и мы вместе с московскими коллегами делаем все возможное, чтобы не допустить полного разрушения вот этого здания, на сегодня крупного, российско-американских отношений".

"Я неоднократно говорил, что мы это очень ценим - и культурные связи, и связи в области науки, космоса и рыболовства. Но сегодня внимание все приковано вот к этому злополучному и абсолютно никому не нужному "кремлевскому списку" или каким-либо дополнительным санкциям", - отметил он.

Дипломат предположил, что США, вводя санкции против России, пытаются подсечь ее военно-технические связи с зарубежными странами.

"Я вижу в том, что сделали вчера американцы, очень серьезную попытку замахнуться или, как любят говорить дипломаты, подсечь военно-технические связи России с зарубежными странами. Вспомните предыдущие санкции, в частности, касающиеся "Северного потока", когда вдруг американцы озаботились энергонезависимостью своих западноевропейских партнеров. И в этой ситуации то же самое - пытаются использовать недобросовестные, нечестные, шулерские способы конкурентной борьбы для того, чтобы заполучить себе лучшее место под солнцем", - отметил он.

"Но сегодня все прекрасно понимают, что российское оружие - самое лучшее, самое качественное, и цены на него гораздо меньше, чем на американское", - подчеркнул Антонов.

По его словам, согласно обнародованным администрацией Трампа документам, "будет определенное негативное влияние на те страны, которые сотрудничают с РФ в оборонной и разведывательной сферах". "Мы поставляли наше вооружение, будем и дальше поставлять, - продолжил посол. - Мы делаем это в соответствии с международными нормами, не нарушаем ни одной резолюции Совета Безопасности ООН. Для нас, и мы всегда это говорили, односторонние санкции не являются каким-то указом, и следовать им мы не будем".

"США наносят удар, используя свой административный ресурс, свое влияние, по российскому зарубежному взаимодействию в области военно-технического сотрудничества. Несмотря на попытки американцев обогнать нас, вклиниться в Юго-Восточную Азию, последний визит туда министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу свидетельствует о том, что страны Юго-Восточной Азии очень внимательно смотрят за нашими последними достижениями и больше отдают предпочтение взаимодействию с Российской Федерацией".

Как сообщил 22 января замглавы российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Александр Фомин, в ходе официального визита в Мьянму 20-22 января министра обороны Сергея Шойгу была достигнута договоренность о том, что Россия поставит республике шесть истребителей Су-30. По словам замминистра, российские вооружения очень хорошо зарекомендовали себя на службе в ВС Мьянмы.

"Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника", - уточнил Фомин.

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