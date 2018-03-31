Антонов: спецслужбы США резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов

• 28 • Политика

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Спецслужбы США резко активизировали в последние дни попытки вербовочных подходов к российским дипломатам, прежде всего вынужденным покинуть американскую территорию по решению Вашингтона. Это подтвердил в пятницу на встрече с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

"В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении в первую очередь уезжающих наших товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну", - заявил посол.

"Хочу сказать, что это - не единичные случаи, - отметил Антонов. - Я вынужден сообщать об этих случаях не единично в Москву".

26 марта Вашингтон заявил о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле. Такое решение также приняли еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а ЕС отозвал для консультаций своего посла в Москве. Этому примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Великобритания выслала 23 дипломата, ответ России был зеркальным).