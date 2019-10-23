Антонов сообщил об отсутствии формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Формальные препятствия для возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину отсутствуют, ее заграничный паспорт передан иммиграционным властям США для ускорения процедуры депортации. Об этом сообщил во вторник российский посол в США Анатолий Антонов.

"Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для ее возвращения нет: загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки", - отметил глава российского дипломатического представительства, напомнив, что 25 октября истекает срок тюремного заключения гражданки РФ. Он указал, что в настоящее время россиянка содержится в федеральной тюрьме города Таллахасси (штат Флорида). "С ее администрацией мы также поддерживаем связь. После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в Россию", - сказал посол.

Антонов подчеркнул, что "с момента ареста Бутиной в США посольство России в Вашингтоне подключилось к обеспечению ее законных прав и интересов". "Пристально следили за ходом процесса, делали все возможное для оказания ей консульской и иной необходимой помощи и поддержки, добивались облегчения условий ее содержания в тюрьмах. Наши дипломаты находились и находятся в постоянном контакте с Марией, ее родственниками, адвокатом и миграционными властями США", - отметил посол.

Сроки возвращения зависят от властей США

По его словам, сроки возвращения гражданки РФ на родину зависят "от американских властей, во многом от службы федеральных маршалов, которая не раскрывает конкретную информацию под предлогом обеспечения безопасности". "Мы сделаем все, что зависит от нас, чтобы наша гражданка отправилась на родину в максимально сжатые сроки и была избавлена от любых неожиданностей", - заключил посол.

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с Бутиной сообщил во вторник, что россиянка вернется в Россию в течение трех дней после освобождения 25 октября.

Порядок депортации

Посольство России в США направило в Госдепартамент дипломатическую ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, сообщил Антонов.

"Со своей стороны, направили в Госдеп дипломатическую ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения российской гражданки на родину. По этому вопросу поддерживается личная связь с ответственными сотрудниками внешнеполитического ведомства США. Нас заверяют, что все американские правила и предписания соблюдаются", - отметил глава российского диппредставительства, напомнив, что 25 октября истекает срок тюремного заключения гражданки РФ.

Антонов добавил, что об обращении российских дипломатов было "доложено в Белый дом, извещены Минюст и федеральное бюро тюрем [США]". "Собеседники в Госдепе обещали держать в курсе происходящего", - указал он.

По словам посла, "предыдущий опыт возвращения сограждан в Россию свидетельствует, что процедура депортации сопряжена с определенными сложностями". "Прежде всего это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием/отсутствием свободных мест на авиарейсах. Как мы понимаем, Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки", - пояснил Антонов.