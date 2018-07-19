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Антонов: Россия продолжит добиваться возвращения своей дипсобственности в США

19 июля 2018, 14:09  •  54 • Политика

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия продолжит бороться за возвращение своей дипломатической собственности в Соединенных Штатах. Об этом заявил в четверг журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вопрос дипсобственности находится в плохой стадии. Мы боролись и будем продолжать бороться", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "глава МИД РФ очень решительно ставит вопрос о допуске". "Хочу посмотреть, на месте ли там столы, стулья, люстры. Но на сегодняшний день меня даже не пускают", - указал глава российской дипмиссии.

2 сентября 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

5 сентября президент РФ Владимир Путин поручил МИД обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности.

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