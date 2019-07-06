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Антонов: Россия не обсуждает с США спекуляции о возможном проведении РФ ядерных испытаний

06 июля 2019, 02:09  •  28 • Политика

РФ не обсуждает с США спекуляции Пентагона о возможном проведении Россией ядерных испытаний свыше нулевой мощности - посол РФ.

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