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Антонов: Россия не обсуждает с США спекуляции о возможном проведении РФ ядерных испытаний
06 июля 2019, 02:09 • 28 • Политика
РФ не обсуждает с США спекуляции Пентагона о возможном проведении Россией ядерных испытаний свыше нулевой мощности - посол РФ.
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