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Антонов: регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений

18 июня 2019, 05:09  •  31 • Политика

СИЭТЛ /штат Вашингтон/, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Регулярные контакты лидеров России и США абсолютно необходимы для определения дальнейшего вектора отношений двух стран. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая с речью о перспективах российско-американских отношений на площадке World Affairs Council в центре Сиэтла.

"Регулярные контакты лидеров России и США не только полезны, но и абсолютно необходимы для определения дальнейшего вектора российско-американских отношений и укрепления международной безопасности", - сказал он.

"Для выправления российско-американских отношений потребуется настойчивость, терпение, изобретательность и главное - политическая воля", - подчеркнул дипломат. "Хочется надеяться, что мы не будем оставаться заложниками предубеждений друг друга. Российско-американские отношения не могут бесконечно ухудшаться. Мы все живем под одной мировой крышей", - отметил Антонов.

"Миру нужно укрепление стратегической стабильности, которая в свою очередь зависит от характера и качества диалога между Россией и США. Необходимо отходить от конфронтации, искать пути примирения. Пытаться выстроить равноправные, взаимовыгодные отношения. Мы к такой работе готовы", - добавил дипломат.

Восстановление каналов

Восстановление разрушенных каналов общения является первоочередной задачей для налаживания отношений двух стран, отметил посол.

"Первоочередной задачей считаем восстановление разрушенных каналов общения. Сама идея о том, что во время кризиса нужно бойкотировать взаимные контакты, выглядит абсурдно", - сказал он.

По словам дипломата, совместная работа Москвы и Вашингтона по проблематике Афганистана, денуклеаризации Корейского полуострова и ситуации в Сирии может стать отправной точкой для выправления двусторонних отношений.

"Между военными успешно функционирует механизм деконфликтинга в Сирии. Идет диалог по политическим аспектам сирийского урегулирования. Поддерживается обмен мнениями по Афганистану, ядерной проблеме Корейского полуострова. Несмотря на разногласия, обсуждаем Украину и Венесуэлу. В общем, направлений для совместной работы более чем достаточно. Российско-американское взаимодействие могло бы стать реальной опорой в решении многих злободневных проблем", - указал Антонов.

"Проблематика Афганистана, Корейского полуострова, ситуация в Сирии могут стать отправными точками по выправлению российско-американских отношений. Примечательно, что у меня и моих коллег сложились деловые прагматичные отношения со спецпредставителями [США по Афганистану Залмаем] Халилзадом, [по Сирии Джеймсом] Джеффри, [по КНДР Стивеном] Биганом", - подчеркнул российский дипломат.

Сотрудничество по Сирии

Антонов также подчеркнул, что России и США необходимо активизировать сотрудничество по Сирии, чтобы ускорить процесс объединения этой страны.

"Мы хотим работать над этим вопросом вместе с Соединенными Штатами. Вы хотим сотрудничать, мы понимаем, что без вашей помощи, без вашего участия будет очень сложно найти решение", - сказал он.

"К сожалению, если посмотреть на карту Сирии, можно понять, что единой Сирии в том виде, в котором она существовала в 2015 году, нет", - отметил дипломат. "Пришло время для нас, для США и для России, ускорить этот процесс, чтобы Сирия объединилась", - подчеркнул Антонов.

Кроме того, он отметил, что серьезной проблемой остается возможность возвращения иностранных боевиков, присоединившихся к террористам в Сирии, в свои страны. "Это огромная катастрофа для вас, для нас и для европейцев, что иностранные боевики могут вернуться обратно в свои страны. Это серьезная проблема, которую нам надо решать вместе с вами [с США]", - добавил посол.

Ставка на поиск компромиссов

Нынешнее состояние отношений Москвы и Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и самих государств, как постоянных членов Совета Безопасности ООН, уверен Антонов.

"Очевидно, что нынешнее состояние отношений не отвечает интересам наших народов и государств, двух постоянных членов СБ ООН. Ясно, что между нашими странами имеются серьезные разногласия. Однако в Москве всегда исходили из того, что в вопросах поддержания мира Россия и США могут и должны находить общий язык. Как крупнейшие ядерные державы мы несем особую ответственность за безопасность на планете. Вот почему следует действовать аккуратно, делать ставку на поиск компромиссов, смягчая противоречия и избегая конфронтации", - сказал дипломат.

При этом посол подчеркнул, что пока этого добиться не удается. "По многим вопросам мы топчемся на месте", - констатировал Антонов. "Надеемся, что значение "российского фактора" во внутренней политике Америки пойдет на убыль, и нам удастся добиться прогресса в нормализации отношений", - отметил посол.

"Для этого имеется хорошая основа в виде базовых пониманий, достигнутых нашими президентами на прошлогоднем саммите в Хельсинки. Осторожный оптимизм вызывает майская поездка госсекретаря Майкла Помпео в Сочи, где были переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - добавил он.

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