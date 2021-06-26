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Антонов рассказал о команде чиновникам США усилить контакты с Россией

26 июня 2021, 01:05  •  75 • Политика
Американским чиновникам дали команду активизировать контакты с Россией. Такие заверения получил в ходе встреч в ведомствах США посол РФ в стране Анатолий Антонов. Об этом дипломат рассказал в пятницу, 25 июня.
«Я получил заверения из Совета национальной безопасности, из Госдепартамента о том, что команды о необходимости активизации российско-американских контактов прошли. Хотелось бы теперь увидеть всё это на деле», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Антонов подчеркнул, что звучавшие из Вашингтона заявления о перспективах введения новых санкций против Москвы не способствуют созданию позитивной атмосферы в отношении стран. Посол напомнил, что уже не раз указывал на невозможность решить проблемы с помощью санкций.
Россия, как подчеркнул дипломат, имеет возможность ответить на давление, а также на вмешательство в ее внешнюю политику или во внутренние дела. Он указал, что чем больше на Москву давят, тем тверже она становится своей позиции.
«Санкции — это путь в никуда. <...> Я не хотел бы, чтобы дальнейшее время, которое мне придется здесь работать, было в основном сконцентрировано только на решении проблем американских санкций против нас», — добавил он.
Также в ходе интервью Антонов сообщил, что российские дипломаты в Соединенных Штатах по-прежнему сталкиваются с визовыми проблемами, которые до сих пор не решены.
Накануне посол США в РФ Джон Салливан заявил, что вернулся в Москву и намерен работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с Россией. В этот же день стало известно, что Антонов уже начал активные контакты с Госдепартаментом.
22 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва и Вашингтон в самое ближайшее время приступят к двусторонним переговорам по стратегической стабильности.
20 июня Антонов прилетел в Вашингтон после решения президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена вернуть глав дипмиссий. Тогда же советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал введение новых санкций против России в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.
Решение о возвращении послов двух стран было принято в ходе прошедшего 16 июня в Женеве российско-американского саммита. Помимо возращения послов двух стран президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам переговоров приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Кроме того, они договорились о продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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