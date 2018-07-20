Антонов: Путин и Трамп обсудили на саммите конкретные предложения по ситуации в Донбассе

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали в Хельсинки конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", - сообщил дипломат, который также присутствовал на саммите.

Антонов заявил, что Киев практически ничего не делает для выполнения минских договоренностей. "Если все страны поддерживают минские договоренности, значит, их надо выполнять. А по мере того, как ситуация движется к выборам на Украине, я не вижу никакого желания у украинских властей идти по пути выполнения договоренностей. Это уже начинают играть нюансы внутриполитической ситуации на Украине", - отметил он.

В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Хельсинки. По итогам встречи состоялась их пресс-конференция, но тема Украины на ней не получила развернутых оценок. Так, во вступительной речи о ней упомянул лишь российский лидер, призвавший американцев повлиять на украинскую власть в части выполнения минских соглашений.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.