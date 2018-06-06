Антонов: призывы не признавать выборы в Венесуэле ведут к дестабилизации ситуации

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ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Призывы ряда государств не признавать состоявшиеся 20 мая президентские выборы в Венесуэле ведут к дестабилизации ситуации в этой стране и регионе, нормализовать положение дел в Венесуэле можно исключительно путем общенационального диалога и примирения. Об этом говорится в тексте выступления посла России в США Анатолия Антонова на встрече генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) с главами делегаций постоянных членов и постоянных наблюдателей.

"Я не могу не коснуться ситуации в Венесуэле. Президентские выборы состоялись там 20 мая, они прошли мирно и спокойно. Граждане Венесуэлы пришли на избирательные участки и выразили свою волю в соответствии с действующим законодательством. Воля народа не может не уважаться и должна учитываться", - отметил глава российской дипмиссии в США.

По его словам, "призывы не признавать результаты выборов в реальности ведут к дестабилизации внутри страны и вокруг нее". "Единственный путь нормализации ситуации в Венесуэле лежит через общенациональный диалог и примирение", - заявил Антонов. Он убежден, что "инициативы введения коллективных санкций против Каракаса под предлогом его "подрыва демократии" - ничто иное, как четкий сигнал изменения идеологии внутриамериканских отношений". "Попытки вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и провоцирования новой эскалации внутри страны деструктивны", - говорится в заявлении.

Посол добавил, что Россия нацелена на расширение взаимодействия с ОАГ, которая является уникальным механизмом межнационального диалога.

"Россия нацелена на расширение взаимодействия с ОАГ, как с уникальным механизмом межнационального диалога, который позволяет достичь консенсуса по вопросам, связанным с миграцией, транснациональными преступными группировками и контрабандой наркотиков. Сконцентрированные совместные усилия для противодействия вызовам региональной безопасности во многом вносят вклад в их устранение. Мы готовы оказывать в этом помощь", - отметил Антонов.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся резким ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, находящейся под контролем политических противников исполнительной власти, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%, а в текущем году она может достичь 14000%.

После выборов 20 мая, на которых президент Николас Мадуро был переизбран, США ввели против Венесуэлы новые санкции. Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.

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