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Антонов призывал США помнить о былом братстве по оружию перед лицом угрозы терроризма

03 февраля 2018, 06:24  •  85 • Политика

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Россия не допустит попыток предать забвению героические страницы истории союзнических отношений с США, а также искажать события Второй мировой войны. Москва призывает помнить об опыте братства по оружию с Вашингтоном перед лицом террористической угрозы. Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул это, выступая в пятницу на вечере по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве.

Этот торжественный прием состоялся в посольстве России в США. Гости, пришедшие в российскую дипломатическую миссию, получили возможность ознакомиться с небольшой фотовыставкой об истории Сталинградского сражения, для них был устроен фуршет, а затем показ кинофильма "Сталинград" Федора Бондарчука.

Юбилей великого события

Выступая перед собравшимися, Антонов заявил: "Сегодня мы отмечаем юбилей великого события в нашей истории - разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве". "Ровно 75 лет назад <...> победой Красной армии завершилось одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества, длившееся почти семь месяцев. Эта победа, добытая ценой сотен тысяч жизней советских людей, стала переломным моментом не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне. После этого противнику уже не удалось реализовать ни одну из своих стратегических задумок", - напомнил посол.

По его словам, "для россиян и братских народов СССР, воевавших плечом к плечу в рядах Красной армии, этот день имеет особое значение как символ надежды и самоотверженности". "Для всего мира это высочайший пример мужества и героизма. О нем помнят не только у нас: в десятках стран Европы есть улицы, площади и даже станция метро в Париже, носящие имя этого непокоренного города", - сказал дипломат.

Кроме того, отметил он, "в музее Волгограда хранится грамота, переданная [президентом США] Франклином Рузвельтом советскому правительству". "В ней, в частности, говорится: "От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны основных союзных наций против сил агрессии", - процитировал посол содержание послания американского лидера, находившегося у власти в 1933-1945 годах.

Помнить ради будущего

"В те годы Россия и США были объединены в борьбе с общим врагом. Сплоченность наших народов помогла победить фашизм. Сегодня предпринимаются попытки предать забвению героические страницы российско-американского союзничества", - заявил посол. "Мы этого не допустим. Будем делать все, чтобы сохранить историческую память для будущих поколений", - пообещал Антонов.

"Бесценный опыт единства и братства по оружию нужен и в наши дни перед лицом такой опасной угрозы, как терроризм", - убежден дипломат.

Как он отметил, "памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, прошли во всех уголках России, в том числе в Волгограде" с участием президента России Владимира Путина. В связи с этим посол заострил внимание на том, что "соотечественники в Сиэтле, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Хьюстоне, Чикаго и ряде других городов США активно участвуют в международной общественной акции "Спасибо, Сталинград".

"Помнить о тех, кто положил свою жизнь на алтарь общей Победы над врагом, как и о подвиге тех, кто выстоял и сумел уничтожить противника - наш священный долг. Мы будем решительно противостоять попыткам искажать события Второй мировой войны в угоду политическим интересам и не позволим перечеркнуть подвиг Солдата-освободителя", - добавил посол.

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