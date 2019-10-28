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Антонов призвал к осторожности отправляющихся в США россиян
28 октября 2019, 02:39 • 59 • Политика
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов порекомендовал россиянам соблюдать осторожность во время посещения США. Такое предупреждение он сделал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в воскресенье.
"Что касается приезда сюда [в США], конечно, каждый россиянин, я вынужден это сказать, должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединенные Штаты Америки", - сказал он.
Антонов отметил, что одним из приоритетов работы посольства РФ в США является "защита находящихся в американских тюрьмах 100 россиян". "Для нас нет никакого различия, какую должность занимал или занимает тот или иной россиянин. Для нас все они наши соотечественники, и для нас задача - как можно быстрее вызволить их из этих застенок", - добавил он.
Посол РФ в США также рассказал о том, какую работу РФ проводила по освобождению Марии Бутиной. "Мы старались не очень привлекать внимание СМИ, потому что такого рода работа требует тишины. Мы работали с Госдепартаментом и соответствующими структурами, отслеживали движение Марии, следили, какое у нее состояние, душевное и физическое. Как только мы видели избыточно жесткие к ней обращения, мы усиливали наши действия в два-три раза", - пояснил Антонов.
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