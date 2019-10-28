Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Важное заявление" Трампа связано с террористом № 1: Аль-Багдади мертв...
Плешь от трудолюбия, чему станет дивиться искусственный интеллект, облавы в баня...
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
Наше золотое дно
Главная / Политика

Антонов призвал к осторожности отправляющихся в США россиян

28 октября 2019, 02:39  •  59 • Политика

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов порекомендовал россиянам соблюдать осторожность во время посещения США. Такое предупреждение он сделал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в воскресенье.

"Что касается приезда сюда [в США], конечно, каждый россиянин, я вынужден это сказать, должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединенные Штаты Америки", - сказал он.

Антонов отметил, что одним из приоритетов работы посольства РФ в США является "защита находящихся в американских тюрьмах 100 россиян". "Для нас нет никакого различия, какую должность занимал или занимает тот или иной россиянин. Для нас все они наши соотечественники, и для нас задача - как можно быстрее вызволить их из этих застенок", - добавил он.

Посол РФ в США также рассказал о том, какую работу РФ проводила по освобождению Марии Бутиной. "Мы старались не очень привлекать внимание СМИ, потому что такого рода работа требует тишины. Мы работали с Госдепартаментом и соответствующими структурами, отслеживали движение Марии, следили, какое у нее состояние, душевное и физическое. Как только мы видели избыточно жесткие к ней обращения, мы усиливали наши действия в два-три раза", - пояснил Антонов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
27 октября 2019, 15:39
Саммит "нормандской четверки" зависит от исхода спора Зеленского с "ветеранами" АТО - Пушков
27 октября 2019, 18:54
"Все были очень рады": Русские прибыли в сирийский город Кобани, чтобы гарантировать мир
27 октября 2019, 18:54
"Важное заявление" Трампа связано с террористом № 1: Аль-Багдади мертв, но США до него добраться не удалось - СМИ
27 октября 2019, 20:09
Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о ликвидации главаря ИГ
27 октября 2019, 12:24
Ультиматум Эрдогана: Почему в Турции заявили о новой военной операции в Сирии
27 октября 2019, 18:54
А Калининград отдадим Польше - если выживет: План США о защите Балтики основан на принципе жертвы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
21 октября 2019, 13:09
«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью признал свою вину
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского
21 октября 2019, 22:54
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
26 октября 2019, 23:24
Лукашенко отрёкся от памяти Великой Отечественной в угоду казахским журналистам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.