Антонов: преодоление негативных тенденций в диалоге с США - одна из главных задач

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ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Преодоление негативных тенденций в отношениях Москвы и Вашингтона является на данном этапе одной из первостепенных задач российской дипломатии. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в понедельник вечером на торжественном приеме. Это мероприятие состоялось в российском посольстве в связи с отмечавшимся 10 февраля Днем дипломатического работника.

"Одна из первостепенных задач - преодоление негативных тенденций в отношениях с США. Важно говорить американским партнерам о восприятии объективной необходимости оздоровления двустороннего диалога. Российско-американское взаимодействие по-прежнему оказывается решающим фактором, воздействующим на ключевые глобальные процессы", - заявил Антонов.

"Только вместе мы сможем справиться с такой чумой, поразившей человечество, как терроризм. Объединившись, укрепить основы стратегической стабильности, урегулировать региональные конфликты", - убежден посол.