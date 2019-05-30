Антонов: организация ДВЗЯИ прекрасно знает, что Россия соблюдает договор

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Владислав Павлов/. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и международное сообщество в целом прекрасно знают, что Россия четко соблюдает это соглашение. Об этом заявил в среду ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

"Международное сообщество, в том числе Организация ДВЗЯИ, прекрасно знает, что Россия четко соблюдает договор. Кстати, мы его давно ратифицировали, а США долгие годы отказываются это сделать", - сказал он, комментируя утверждения директора Разведывательного управления Министерства обороны США Роберта Эшли о возможном нарушении Россией моратория на проведение ядерных испытаний.

"Мы категорически отвергаем эти обвинения", - подчеркнул дипломат. По его словам, способ, который был использован американской стороной, чтобы высказать эти претензии, вызывает удивление. "Это не говорится на консультациях, а делается через прессу", - отметил посол. Антонов добавил, что это напоминает "хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности".

Выступая в среду на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, шеф американской военной разведки утверждал, что "Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности". Однако Эшли ушел от прямого ответа на несколько раз адресованную ему просьбу уточнить, полагают ли Соединенные Штаты, что Россия действительно проводит такие испытания. "Должен сказать, что, по моему мнению, у них (россиян - прим. ТАСС) есть потенциал, позволяющий делать это", - сказал в ответ военачальник.

Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти три десятка лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года.

О договоре

Предыдущая администрация США во главе с Бараком Обамой заявляла о намерении добиваться ратификации ДВЗЯИ, однако так и не направила это соглашение на рассмотрение верхней палаты Конгресса. На ратификацию в Сенат ДВЗЯИ был внесен в 1999 году Биллом Клинтоном. Законодатели тогда выступили против этого соглашения. Джордж Буш-младший за восемь лет пребывания у власти не предпринимал попыток уговорить Сенат пересмотреть решение. Проведение наземных ядерных испытаний США прекратили в 1963 году. А в 1992 году Вашингтон ввел мораторий на проведение подземных ядерных испытаний.

Для вступления ДВЗЯИ в силу необходимо, чтобы его членами стали все страны, располагающие ядерным оружием или потенциальными возможностями для его создания. Такой перечень был составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии, в него вошли 44 государства. Из этих необходимых участников договор ратифицировали 36 стран. ДВЗЯИ подписали, но не ратифицировали восемь государств: Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США. Кроме того, документ еще не подписан Индией, КНДР и Пакистаном.