Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - пол...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и п...
Главная / Политика

Антонов обозначил продолжительность своего пребывания в Москве

21 марта 2021, 03:15  •  102 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов, вылетает в Москву для консультаций, заявил, что пробудет в российской столице столько, сколько понадобится.
«Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно, но исхожу из того, что сколько надо, столько я [в Москве] и останусь», — цитирует его «РИА Новости».
По словам российского посла, у него в России запланированы «несколько встреч в различных ведомствах».
Ранее стало известно, что дипломат на служебном автомобиле покинул территорию посольства в Вашингтоне и направился в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Он прибудет в Москву в воскресенье, 21 марта, рейсом «Аэрофлота».
17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва пригласила Антонова на консультации, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.
Поводом для этого стали доклад офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы, а также речь президента США Джо Байдена, в которой он пообещал, что российские власти «заплатят цену» за свое якобы вмешательство.
В России возмутились данными заявлениями американского лидера. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
20 марта 2021, 23:35
США готовятся к атаке? В Чёрное море вошёл ещё один корабль из авианосной ударной группы
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
20 марта 2021, 23:35
"Если Байден забудет…": Пушков о начале новой холодной войны
20 марта 2021, 23:35
Посол России покинул здание: Антонов прибудет в Москву уже сегодня
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
14 марта 2021, 08:05
Гитлер рыдает от зависти: В Одесской области проходит реформа образования
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
14 марта 2021, 19:05
"Пойдут даже против толпы": В США объяснили, почему американские военные так боятся русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.