Антонов обозначил продолжительность своего пребывания в Москве

Посол России в США Анатолий Антонов, вылетает в Москву для консультаций, заявил, что пробудет в российской столице столько, сколько понадобится.

«Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно, но исхожу из того, что сколько надо, столько я [в Москве] и останусь», — цитирует его «РИА Новости».

По словам российского посла, у него в России запланированы «несколько встреч в различных ведомствах».

Ранее стало известно, что дипломат на служебном автомобиле покинул территорию посольства в Вашингтоне и направился в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Он прибудет в Москву в воскресенье, 21 марта, рейсом «Аэрофлота».

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва пригласила Антонова на консультации, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

Поводом для этого стали доклад офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы, а также речь президента США Джо Байдена, в которой он пообещал, что российские власти «заплатят цену» за свое якобы вмешательство.

В России возмутились данными заявлениями американского лидера. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».