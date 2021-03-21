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Антонов обозначил продолжительность своего пребывания в Москве
21 марта 2021, 03:15 • 102 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов, вылетает в Москву для консультаций, заявил, что пробудет в российской столице столько, сколько понадобится.
«Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно, но исхожу из того, что сколько надо, столько я [в Москве] и останусь», — цитирует его «РИА Новости».
По словам российского посла, у него в России запланированы «несколько встреч в различных ведомствах».
Ранее стало известно, что дипломат на служебном автомобиле покинул территорию посольства в Вашингтоне и направился в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Он прибудет в Москву в воскресенье, 21 марта, рейсом «Аэрофлота».
17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва пригласила Антонова на консультации, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.
Поводом для этого стали доклад офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы, а также речь президента США Джо Байдена, в которой он пообещал, что российские власти «заплатят цену» за свое якобы вмешательство.
В России возмутились данными заявлениями американского лидера. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».
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