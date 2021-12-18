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Антонов намекнул на дальнейшие отношения России и Китая: "Ситуация в мире способствует"
18 декабря 2021, 10:30 • 130 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов намекнул на дальнейшие отношения России и Китая. По его словам, "ситуация в мире способствует" этому.
Во время интервью журналу Newsweek Антонов отметил, что ситуация в мире способствует укреплению отношений между этими двумя гигантскими державами. По его словам, происходящее будет только укреплять стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем.
При этом он уточнил, что никаких милитаристских настроений такое партнёрство не носит.
"В отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей против какой-либо суверенной страны", - подчеркнул он.
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