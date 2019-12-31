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Антонов и Салливан обсудили перспективы развития отношений США и России

31 декабря 2019, 06:39  •  47 • Политика

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан, который в ближайшее время прибудет в Москву, в понедельник обсудили перспективы развития российско-американских отношений. Об этом говорится в распространенном российским посольством сообщении для СМИ.

"30 декабря 2019 года в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Антонова с назначенным послом США в России Салливаном. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений", - отмечается в документе.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео привел к присяге нового американского посла в России Джона Салливана. На должности посла в Москве он сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Как сообщила ТАСС пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс, приезд главы дипмиссии ожидается не ранее завершения новогодних праздников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального и опытного дипломата".

В середине декабря Салливан заверил, что попытается сконцентрироваться в ходе работы в Москве на тех сферах, в которых Россия и США могут сотрудничать, невзирая на все противоречия. К числу приоритетов он отнес контроль над вооружениями, отвечающий интересам обеих стран, обмен информацией в целях борьбы с терроризмом, обеспечение безопасности в Арктике и ряд других.

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