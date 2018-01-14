Антонов и Хантсман наметили совместные шаги по улучшению связей РФ и США

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ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Хантсман наметили совместные шаги, призванные содействовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Антонов сообщил об этом журналистам на прошедшем 13 января в его резиденции приеме по случаю Дня российской печати.

Он рассказал, что считает хорошей и конструктивной состоявшуюся у него на днях встречу с Хантсманом. "Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений", - заявил Антонов.

Его встреча с Хантсманом, который находился на этой неделе на плановых консультациях с руководством администрации и Конгресса США в Вашингтоне, состоялась 11 января. По словам Антонова, они с Хантсманом перешли на "ты".

Как отметил посол, на его с Хантсманом встрече были намечены "совместные шаги", направленные на нормализацию российско-американских отношений, что "очень важно". "Он будет работать с Госдепартаментом [США], Белым домом, и он будет работать на Капитолии (то есть, с Конгрессом США - прим. корр. ТАСС), что особенно важно. Мы будем работать вместе над восстановлением отношений", - подчеркнул Антонов.

Он при этом предупредил, что на скорейшее повышение уровня двусторонних отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится. "К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы", - сказал посол.