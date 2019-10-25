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Антонов: Госдепартамент сообщил, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября

25 октября 2019, 03:09  •  47 • Политика

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Госдепартамент сообщил, что осужденная в США россиянка Мария Бутина в пятницу вылетает из Майами (штат Флорида) в Москву, куда прибудет утром в субботу. Об этом говорится в опубликованном в четверг ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о депортации гражданки РФ.

"После неоднократных запросов посольства о процедуре возвращения Бутиной в Россию Госдеп дал официальный ответ со следующей информацией. 25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси (Флорида) в миграционный центр в городе Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву. Прибытие - утром 26 октября. Это вся информация, которую на данный момент мы можем сообщить", - отметил глава диппредставительства.

Он также выразил надежду, что на этом "закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки". "Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний, - заключил Антонов. - Работа посольства по отстаиванию прав россиян, оказавшихся в американской неволе, продолжится. Будем добиваться возвращения на родину всех несправедливо осужденных граждан России".

В новость были внесены изменения (01:19 мск) - добавлены подробности.

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