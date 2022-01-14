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Антон Силуанов похвалил себя на Гайдаровском форуме
14 января 2022, 18:10 • 117 • Политика
Силуанов заявил, что экономика России выдержит все ограничения со стороны Запада, а также похвалил сам себя за "хорошую работу". "Мы привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем", - похвастал министр.
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что стране не страшны новые санкции США, и похвалил себя за проделанную работу. Это произошло на полях Гайдаровского форума.
Силуанов отметил, что Минфину известно о целой линейке ограничений, которые готовят в США против России. Все они, безусловно, окажут негативное влияние на экономику и финансы, однако Россия сможет это пережить.
- сказал Антон Силуанов.
Также он утверждает, что пик инфляции в России уже пройден. При этом Силуанов ставит это в заслугу себе и своему ведомству. По его словам, его команде удалось проделать хорошую работу в этом направлении.
- сказал глава Минфина в интервью РБК.
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