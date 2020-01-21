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Антон Силуанов идёт на понижение, ещё четыре министра "зависли": прогноз Делягина частично подтвердили Bloomberg
21 января 2020, 21:24 • 105 • Политика
Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники пишут, что Антон Силуанов останется в правительстве, но с некоторым понижением. Таким образом, частично источники подтверждают прогноз Делягина. Впрочем, до окончательной сверки остаются ещё четыре министра - их кандидатуры в этой версии "зависли".
Антон Силуанов останется министром финансов России в новом правительстве. Но не более того. Статус вице-премьера он потеряет, пишет Bloomberg со сслылкой на собственные источники.
Михаил Мишустин уже сегодня должен назвать членов своего правительства, и чем ближе время икс, тем больше предположений появляется в прессе. К слову, не остают и эксперты. Так, в беседе с Царьградом экономист Михаил Делягин тоже высказался о Силуанове, предположив, что из правительства он не уйдёт. Если быть совсем точными, в списке Делягина было пять имён, таким образом, четыре министра пока "зависли", хотя их назначение и выглядит вполне очевидным.
Делягин считает, что должны остаться экс-глава Минфина Антон Силуанов, экс-глава Минэнерго Александр Новак и бывший вице-премьер Дмитрий Козак. Но остаться они должны не с точки зрения эффективности или разумности, а исключительно из соображений политической целесообразности.
Экс-зампред правительства Татьяна Голикова, по мнению Михаила Делягина, может вернуться обратно в финансовую сферу. А вот бывшей вице-премьеру Ольге Голодец лучше вернуться в бизнес, из которого она вышла, считает эксперт.
Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров также, скорее всего, сохранят свои места. Делягин признаёт, что насчёт Лаврова есть некоторые опасения из-за его возраста. Но он пользуется всеобщей любовью, поэтому его вряд ли отпустят, даже если он сам захочет уйти.
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