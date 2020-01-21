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Антон Силуанов идёт на понижение, ещё четыре министра "зависли": прогноз Делягина частично подтвердили Bloomberg

21 января 2020, 21:24  •  105 • Политика
Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники пишут, что Антон Силуанов останется в правительстве, но с некоторым понижением. Таким образом, частично источники подтверждают прогноз Делягина. Впрочем, до окончательной сверки остаются ещё четыре министра - их кандидатуры в этой версии "зависли".
Антон Силуанов останется министром финансов России в новом правительстве. Но не более того. Статус вице-премьера он потеряет, пишет Bloomberg со сслылкой на собственные источники.
Михаил Мишустин уже сегодня должен назвать членов своего правительства, и чем ближе время икс, тем больше предположений появляется в прессе. К слову, не остают и эксперты. Так, в беседе с Царьградом экономист Михаил Делягин тоже высказался о Силуанове, предположив, что из правительства он не уйдёт. Если быть совсем точными, в списке Делягина было пять имён, таким образом, четыре министра пока "зависли", хотя их назначение и выглядит вполне очевидным.
Делягин считает, что должны остаться экс-глава Минфина Антон Силуанов, экс-глава Минэнерго Александр Новак и бывший вице-премьер Дмитрий Козак. Но остаться они должны не с точки зрения эффективности или разумности, а исключительно из соображений политической целесообразности.
Экс-зампред правительства Татьяна Голикова, по мнению Михаила Делягина, может вернуться обратно в финансовую сферу. А вот бывшей вице-премьеру Ольге Голодец лучше вернуться в бизнес, из которого она вышла, считает эксперт.
"Что касается остальных - они не критичны, не принципиальны", - сказал Михаил Делягин в интервью Царьграду.
Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров также, скорее всего, сохранят свои места. Делягин признаёт, что насчёт Лаврова есть некоторые опасения из-за его возраста. Но он пользуется всеобщей любовью, поэтому его вряд ли отпустят, даже если он сам захочет уйти.
"Я бы лучше бы убрал министра труда, министра здравоохранения, вот этих ребятишек. Министра экономического развития", - поделился своим мнением по поводу нового состава правительства Делягин.

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