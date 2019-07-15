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Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму
15 июля 2019, 10:24 • 83 • Политика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Закончивший карьеру биатлониста олимпийский чемпион Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу.
"Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в Государственную думу. Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей", - написал Шипулин на своей странице в Instagram.
Как спортсмен отметил в сообщении на странице в соцсети "ВКонтакте", он начнет встречи с избирателями и продолжит формирование команды. По словам Шипулина, в своей предвыборной программе он сосредоточится на развитии спорта, решении в избирательном округе проблем здравоохранения, инфраструктуры, оттока населения, а также на разрешении текущих вопросов: "от протекающих крыш до застройки пустырей".
Биатлонист выдвинут от партии "Единая Россия". В мае он выиграл праймериз с результатом 78,13% от числа пришедших.
Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Бидонько был избран в Госдуму 7-го созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174.
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