Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Закончивший карьеру биатлониста олимпийский чемпион Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу.

"Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в Государственную думу. Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей", - написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Как спортсмен отметил в сообщении на странице в соцсети "ВКонтакте", он начнет встречи с избирателями и продолжит формирование команды. По словам Шипулина, в своей предвыборной программе он сосредоточится на развитии спорта, решении в избирательном округе проблем здравоохранения, инфраструктуры, оттока населения, а также на разрешении текущих вопросов: "от протекающих крыш до застройки пустырей".

Биатлонист выдвинут от партии "Единая Россия". В мае он выиграл праймериз с результатом 78,13% от числа пришедших.