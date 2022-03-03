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Антон Геращенко поглумился над смертью честного мэра Кременной

03 марта 2022, 12:36  •  396 • Политика
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко поглумился над смертью честного мэра Кременной, убитого нацистами.
Накануне стало известно о жестоком убийстве мэра Кременной в Луганской области. Не стало Владимира Струка, который предлагал жителям взаимодействовать с армией России и дать военным возможность действовать, обезопасив мирное население. После он был похищен неизвестными людьми в камуфляже, как пояснила супруга мэра.
Тело Струка нашли спустя несколько часов. Он был убит выстрелом в сердце. А в националистических сообществах в социальных сетях стали брать на себя ответственность за расстрел честного мэра. Однако ещё отвратительнее повёл себя советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он поглумился над смертью человека, который хотел спасти людей в своём городе, к слову, в отличие от украинских властей:
На одного предателя Украины стало меньше! - написал Геращенко в Facebook, добавив, что расстреляли мэра "неизвестные патриоты".
За такое поведение украинского политика становится действительно стыдно. И хочется верить, что сказанное Геращенко увидят те, кому вдруг стало стыдно за Россию. Спецоперация русских не зря направлена на денацификацию Украины - мы видим всё больше конкретных примеров нацизма, поразившего братский народ.

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