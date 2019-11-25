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Антон Алиханов: Пусть Лукашенко говорит - «Наша Калининградская область». Зато мы говорим - «Наша Белоруссия»

25 ноября 2019, 22:39  •  109 • В России

В понедельник, 25 ноября, калининградский губернатор Алиханов прибыл в Минск - для участия в заседании Российско-белорусского совета по сотрудничеству. Александр Лукашенко, общаясь с главой российского региона, признался, что называет Калининградскую область, входящую в состав России, «нашей областью». Об этом он и сообщил Алиханову. Президент Белоруссии рассказал, что в советское время республика «несла ответственность» за область. Он также добавил, что тогда еще «было много разговоров» о присоединении Калининграда к Белоруссии...

Подробности общения с Белорусским президентом мы узнали от самого губернатора Алиханова...

Антон Алиханов: Александр Лукашенко говорит: «Наша Калининградская область», а мы: «Наша Белоруссия»

- Антон Андреевич, как проходит ваш визит в Минск?

- Все хорошо. Продуктивно.

- Какие соглашения вы заключили? На снимках, переданных из Минска, вы - на фоне новеньких автобусов...

- Мы знакомились с производствами в Минске. У нас есть интерес в приобретении 80-85 электробусов в следующем году. Поэтому побывали на одном из предприятий – «Белкоммунмаш», которое производит эти машины.

Мы смотрели, какие схемы поставок нам предлагают.

Кроме этого, активно ведем переговоры с КамАЗом, с ГАЗом, Волгабасом...

- А почему - Минск?

- Белорусов мы также всегда рассматриваем в этом плане, потому что они нам близки территориально. У них хорошая сеть продаж.

Готовимся как раз к тому, чтобы в следующем году конкурс провести. Мы хотим заключить контракт «жизненного цикла», чтобы они и обслуживали автобусы, и всегда обеспечивали их выход на линию. Эту практику Москва первая внедряет.

- С президентом Белоруссии уже прошла встреча?

- Да, мы сегодня в первой половине дня встречались.

- Как долго разговор продолжался?

- Минут 40-45 разговаривали. Очень честный и откровенный разговор. Удобные, неудобные вопросы...

Это всегда - честь, когда тебя принимает руководитель государства.

Встречи прошли продуктивно. По некоторым вопросам нашли интересные решения. Александр Григорьевич нас поддержал по многим нашим просьбам.

- А вы раньше с ним встречались?

- Да, два года назад. И тогда мы вместе ставили задачу существенно нарастить торговый оборот между Белоруссией и Калининградской областью.

За прошедшие два года удвоили объем взаимной торговли.

Можно считать, что сегодняшняя встреча – это еще одна постановка амбициозных задач на будущее.

- Цифры можете назвать?

- Больше 355 миллионов долларов оборота годового было в 2018-м. Это почти в два раза больше, чем за 2017-й год. В 2019-м тоже динамика неплохая. На уровень прошлого года, думаю, выйдем.

Наметили, как можно повысить товарооборот. У нас группа компания «Автотор», которая производит КИА, Хендэ, они наладили с некоторыми белорусскими предприятиями кооперацию и берут их оборудование и комплектующие, используют в своем производстве.

Мы вышли с автомобилями - уже готовыми, и грузовиками, тягачами на рынок Белоруссии впервые в этом году. Есть чем похвалиться.

- Это товары, которые производятся на территории Калининградской области?

- Да.

- Как вас Александр Григорьевич называл? «Наша Калининградская область»? Или - как?

- Да нет, здесь в чем смысл? Александр Григорьевич уже не первый раз об этом рассказывает. Беларусь неформально в Советском Союзе курировала Калининградскую область. И много приезжало туда на постоянное место жительства из Белоруссии. И сейчас много людей, которые живут у нас в регионе, связаны родственными отношениями, дружескими, деловыми с республикой Беларусь.

Поэтому, в каком-то смысле, мы все друг за друга отвечаем. Мы, как ближайшие соседи и партнеры, к таким фразам относимся именно так, как надо.

- Вас это не смущало, когда он вас так называл?

- Нет. Я так же ответил потом уже в нашем разговоре, что Калининградскую область белорусы называют «наша Калининградская область», и мы Беларусь называем нашей. В этом смысле у нас взаимопонимание есть.

- Вы называете «наша Белоруссия»?

- Да. Это вопрос такой, очень доверительных братских отношений. Мы же братьев не чужими называем, а нашими. Вот - все поэтому…

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