Антон Алиханов - о "плане захвата НАТО Калининградской области": А нам не страшно - мы бульварных аналитиков не читаем

В ночь на воскресенье, 27 октября, на лентах информагентств появилась "тревожная" информация "странного содержания"...

Якобы научный сотрудник неправительственной американской организации The Jamestown Foundation, основанной при поддержке ЦРУ, обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"). Автор Ричард Хукер заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область. Эта ситуация, по его мнению, станет возможной когда российские войска пойдут против стран Балтии.

Дождавшись утра, я сразу же позвонил губернатору Калининградской области Антону Алиханову...

- Антон Андреевич, здравствуйте! Гамов из «Комсомолки» - в выходной. Ничего?

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области - о «плане захвата НАТО Калининградской области

- Приветствую, Александр!

- Я понимаю, что вопрос для вас не новый. Вы уже однажды отвечали, но вот опубликован "план захвата Калининградской области Польшей и США". Вы, наверное, видели.

- Не видел. А кто опубликовал?

- Да, как обычно - они... «Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой - Калининградской области. Вероятный ход развития соответствующих военных действий и последующие перспективы прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда США доктор Хукер». Ну, и ещё там... Вчера - поздно вечером.

33-летний Антон Алиханов занимает пост губернатора Калининградской области с 29 сентября 2017 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Это фамилии фантастов каких-то?

- Они себя называют: "Аналитики из США". Вам сильно страшно?

- Бульварную прессу не читаем. Бульварные романы тоже не читаем. Зачем? Есть, наверное, аналитики - такого бульварного толка. Это что-то такое. Как Песков любит говорить - «фейк», это что-то из той же серии, по-моему.

- Но - как это все воспринимать-то?

- Даже не знаю, что тут комментировать. Мне кажется, очень много чести "аналитикам". Пусть они самые "разаналитистые" "аналитики"...

- Они здесь еще вот пишут, что "Россия может потерять, прежде всего, Калининградскую область, если начнется военный конфликт со странами НАТО в Прибалтике". По прогнозу "ученого", его так называют, Хукера, "Россия может проиграть из-за отставания от стран НАТО в области военной авиации". Хукер признает, что "первым делом Россия попытается изолировать Литву, Латвию и Эстонию" - "в защите подхода к Санкт-Петербургу". И так далее. Всякая фигня... А уроки?.. Вы, я так понимаю, очень хорошо знаете историю. И…

- (смеется) Да, я уже призывал их учить историю. Честно говоря, мне кажется, Александр, комментировать нечего. Потому что попытки обвинять нас все время в какой-то агрессии, ну, честное слово…

Я бы их пригласил сюда, в Калининградскую область, у нас тут Третьяковка строится, Большой театр скоро будет. (Речь - о филиалах. - А.Г.) Можем им предложить, чтобы они с русской культурой знакомились.

Они все время рисуют из Калининградской области какую-то "агрессивную силу". Мне кажется, забывая, сколько военных конфликтов они вели, ведут без всяких согласований с ООН, с международным правом и так далее.

Понятное дело, нам они все время внимание уделяют, потому что у нас здесь располагается база Балтийского флота, другие части. Понятно, что они на нас смотрят со страхом. Как на место, где есть серьезные силы Министерства обороны.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - гость радиостудии "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А для нас это - наоборот, фактор успокоения потому что мы понимаем, что мы защищены. У нас есть все силы и средства для того, чтобы отражать потенциальную агрессию.

Мы ни на кого нападать не собираемся. Поэтому живем спокойно и занимаемся своим делом. Работаем, растим детей, кто-то ведет свой бизнес, в школу ходит кто-то. (У меня здесь рядом сын стоит.) И мы как-то на этот счет не переживаем.

А что там какие-то "аналитики"? Пусть они там - "аналитики, ученые, фантасты", еще кто-то... Они могут себе рисовать в голове все, что угодно.

- Ну, чего? Будем дальше флот укреплять? Филиал Большого театра?..

- Знаете, у нас и моральный дух высокий, и техническое перевооружение армии последние годы - благодаря политике президента - происходит. У нас только гордость и воодушевление от того, что здесь служат замечательные офицеры и солдаты, матросы. И все у нас будет хорошо.

- Спасибо огромное! Удачи! Привет семье.

