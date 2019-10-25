Антивоенные настроения: как ожидания украинцев от урегулирования в Донбассе могут сказаться на рейтинге Зеленского

Более 70% украинцев считают, что стране больше всего не хватает мира. Об этом свидетельствуют данные соцопроса. При этом такие настроения существенно выросли за месяцы президентства Владимира Зеленского, который выиграл выборы, обещая покончить с войной в Донбассе. Между тем эксперты отмечают, что украинские власти под давлением националистов саботируют реализацию Минских соглашений и затягивают согласованный ещё в начале октября отвод войск. Такая политика противоречит запросам большей части общества и может привести к снижению рейтинга украинского лидера, считают аналитики.

Подавляющее большинство жителей Украины считают, что больше всего стране не хватает мира, о чём свидетельствуют данные исследования социологического агентства «Рейтинг», опубликованного 24 октября.

Об этом заявили 71% опрошенных. 43% при этом недостаёт порядка, а 40% — стабильности. Респонденты могли выбрать три вещи, которых, по их мнению, не хватает стране. «Мир», «порядок» и «стабильность» оказались самыми популярными вариантами ответа.

Как отмечает «Рейтинг», «запрос на все перечисленные категории за последние три месяца вырос, больше всего — в отношении мира и порядка». В мае о нехватке мира высказались 64% респондентов, о порядке говорили 34%, а о стабильности — 36%.

Отмечается также, что ответы о мире, стабильности и порядке лидируют в рейтинге запросов украинцев с мая 2018 года. Однако лишь сейчас доля тех, кому не хватает мира, превысила отметку в 70%.

Мирный приоритет



Как отмечают эксперты, результаты опроса свидетельствуют о том, что за время пребывания у власти президента Владимира Зеленского запрос украинцев на мир вырос.

При этом, по мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, жители страны так и не увидели со стороны нового руководства шагов по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Люди, когда голосовали за Зеленского, надеялись, что их проблемы (а проблема мира была приоритетной) будут решаться. Но сейчас с момента инаугурации прошло уже четыре месяца, а вопрос мира всё не решается. Порядка в стране как не было, так и нет. Более того, появились дополнительные проблемы, связанные с некомпетентностью руководства и слабостью власти, которая отступает под давлением агрессивного радикального меньшинства. И люди отдают себе отчёт в том, что эту проблему нужно срочно решать», — сказал он в беседе с RT.

Сам Зеленский пришёл к власти, обещая достичь мира на востоке страны. В инаугурационной речи он повторил это обещание, назвав своей первейшей задачей «прекращение огня в Донбассе». Тогда Зеленский утверждал, что открыт к диалогу и готов «на всё», в том числе «потерять свою должность», «чтобы только наступил мир».

Однако украинские военные продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР. 22 октября Следственный комитет России заявил о возбуждении ряда уголовных дел против украинских военных по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса.

В опубликованном в сентябре докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека на Украине отмечалось, что с мая по август 2019 года в зоне конфликта зафиксировано восемь погибших и 60 раненых среди гражданского населения, что на 51,1% больше, чем в предыдущем отчётном периоде (с февраля по май 2019 года), который пришёлся на последние месяцы президентства Петра Порошенко.

Владимир Зеленский на позициях ВСУ в Донбассе

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Приоритетом для граждан Украины был, есть и остаётся мир, как это и было во время предвыборной кампании. Зеленский и победил с таким огромным преимуществом благодаря обещаниям мира. За него проголосовали 73% избирателей. Сейчас мы видим, что более 70% людей выступают за то же самое. Тот факт, что новая власть пока не сделала ничего для выполнения своего обещания, рано или поздно приведёт к снижению рейтинга Зеленского», — заявил в беседе с RT политолог Владимир Корнилов.

Противоречивые сигналы

2 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласовала формулу Штайнмайера, которая прописывает механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Одновременно украинский лидер пообещал начать разведение сил в населённых пунктах Петровское и Золотое.

В ответ на это националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко начали массовые протесты под лозунгом «Нет капитуляции!», а бойцы неонацистского вооружённого формирования «Азов» заняли село Золотое, откуда должны были уйти украинские военные.

В итоге развести войска так и не удалось. Формула Штайнмайера обсуждается в Раде, ясных перспектив принятия закона об особом статусе Донбасса украинские власти до сих пор не обозначили. Более того, представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма увязал выполнение Минских соглашений с «роспуском» ДНР и ЛНР, чего он не требовал даже при Порошенко.

23 октября Зеленский заявил, что надеется на скорую встречу в нормандском формате, поскольку «все преграды устранены». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений, которые бы способствовали подготовке такой встречи. Он напомнил, что Киев так и не осуществил согласованный ранее отвод войск.

Окрестности села Петровское

Reuters

© Alexander Ermochenko

Ранее с призывом развести войска к сторонам конфликта обратился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В свою очередь, Владимир Путин ещё 11 октября указывал, что Киев должен проявить политическую волю в этом вопросе.

Причины промедления

Источник RT в партии «Слуга народа» отметил, что Зеленский намерен добиться прекращения военных действий в Донбассе, но украинская общественность якобы к этому не готова.

«Он уже понял, что это очень щекотливый вопрос. Поэтому процесс идёт так медленно. Мнение общественности нужно подготовить перед отводом войск», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» подчеркнул, что Зеленскому трудно противостоять давлению националистов.

«Украинцы всё больше понимают, что война на востоке страны бессмысленна, что нужно проводить переговоры ради мира. И президент готов пойти на компромисс. Но есть и проблема: за последние годы на Украине сформировалось сильное движение националистов, которые считают, что Донбасс нужно захватить силой. Они против любых переговоров и готовы выходить на акции протеста, поэтому Зеленский выжидает», — заявил он.

Источник RT в партии «Голос» также указывает на желание Зеленского достигнуть мира.

«Вопрос только в одном — хватит ли у Зеленского смелости пойти против части электората. Его рейтинг уже начал падать», — заявил собеседник.

При этом Погребинский считает, что украинские власти на самом деле «не против» действий националистов.

«Та часть окружения Зеленского, которая занимается вопросами мира, убедила его в том, что нет шансов реализовать в полной мере букву и дух Минских соглашений. И чтобы избежать обвинений в их невыполнении, надо представить дело так, будто команда Зеленского хочет мира, но у неё не получается из-за серьёзного сопротивления внутри страны, — отметил политолог.

Таким образом Киев хочет продавить внесение изменений в текст Минских соглашений, полагает эксперт.

По его словам, запрос на мир в украинском обществе, который зафиксировал опрос, может помочь Зеленскому.

Украинские националисты протестуют против формулы Штайнмайера

© Gleb Garanich/Reuters

«Если он сошлётся на эти цифры и выступит против партии войны, которая есть даже внутри «Слуги народа», тогда это будет в его пользу. А если он и дальше будет маневрировать и уступать людям, которые идут против любых компромиссов, то это будет работать против него», — утверждает политолог.

Схожую точку зрения разделяет и Корнилов.

«Во время предвыборной кампании такие настроения были в его пользу. А в условиях, когда он не выполняет свои обещания, это будет оборачиваться против него. К сожалению, мы видим, что после известных событий в Киеве президент Зеленский больше прислушивается к мнению толпы, к мнению меньшинства, которое выступает против разведения сил», — заключил политолог.